Magyar fotós kongói sorozatát díjazták a világ egyik legrangosabb fotópályázatán

Hajdú D. András sorozata második helyezést ért el Local News Picture Story kategóriában a Pictures of the Year pályázaton. A fotós Dr. Hardi Richárd szemorvos-szerzetest kísérte el a Kongói Demokratikus Köztársaságba, ahol a doktor huszonöt éve ad esélyt azoknak a betegeknek, akik 600–800 kilométerre laknak a szemészeti centrumtól. Speciális mentőautójával Mbuji-Mayiból a megye legeldugottabb szegleteibe is eljut és a szürkehályog miatt sokszor addigra már teljesen világtalan páciensek visszanyerik látásukat.