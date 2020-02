Baj van egy Magyarországon gyártott kakaóporral

2020-ban már a gazdasági környezet romlása és a járműpiac szűkülése is érezhető.

Tavaly 740 milliárd forintot helyeztek ki a hazai lízingcégek, ami mintegy 7 százalékkal haladta meg az előző évit. Ez ugyan rekordösszegnek számít, de növekedés dinamikája már lassult, hiszen az előző időszakban többnyire 10 százalék fölött bővült az ágazat teljesítménye. Ráadásul 2020-ban már a gazdasági környezet romlása és a járműpiac szűkülése is érezhető, emiatt valószínűleg stagnálásba vált a lízing piac – említette Nyikos Katalin a Magyar Lízingszövetség elnöke. Kiemelkedően jó eredményeket produkált a mezőgazdasági, az építőipari és az egyéb termelő gépek piaca, hiszen mindhárom terület rekordnagyságú kihelyezést ért el – mondta Tóth Zoltán, a lízingszövetség főtitkára a szervezet keddi sajtótájékoztatóján. A teljes lízingkihelyezések 70 százalékát a járművek adták, ezért nem mindegy, hogyan alakulnak az idei eladások számai. A személy- és kisteherautók finanszírozásában 11 százalékkal 273 milliárd forintra nőtt a kihelyezett összeg. A 3,5 tonna fölötti nagyhaszonjárművek eladási statisztikái azonban már 2019-ben is jelezték: gondok vannak a nemzetközi fuvarozásban. Ennek oka egyebek mellett, hogy egész Európában nehézségekkel küzd a szállítmányozás, de főleg a magyar kisvállalkozókat sújtotta, sújtja a bérek és más költségek emelkedése, ezért sokan bedobták a törülközőt. A nagyvállalatok viszont visszafogták a flottájuk cseréjét, megújítását.

A személygépkocsik piacának lendületet adott nagycsaládosoknak szánt autóprogram, amely sikeresnek bizonyult – mondta Kiss Norbert, a Lízingszövetség autó bizottságának vezetője. A múlt év végéig több mint 1800 lízingszerződés született az új hétüléses autókra, a lízingcégek pedig 5,2 milliárd forinttal finanszírozták a vásárlásokat. Ugyancsak jól szerepelt a flottafinanszírozás, hiszen 84 milliárd forintos kihelyezést ért el tavaly, s ez 4 százalékos bővülést jelent. Ezzel szemben a nagyhaszongépjárművek 166 milliárd forintos kihelyezése 13 százalékos csökkenéssel járt. A Népszava kérdésére a szakemberek elismerték, az elektromos személygépkocsik vásárlási támogatása elégtelen, az igénylés bonyolult, nem számítanak arra, hogy tavasszal javulhat a helyzet. Egyetértettek a márkakereskedőkkel és az importőrökkel abban is, hogy alaposan át kellene dolgozni a használtautó importszabályait is, hogy fékezzék, vagy leállítsák a korszerűtlen, a környezetet nagy mértékben károsító öreg autók behozatalát. Fontos lenne a gépjármű-nyilvántartás teljes digitalizációja is, ami a finanszírozási szolgáltatások színvonalát is növelhetné. Az idei előrejelzést nagyon megnehezíti az autóipari paradigmaváltás, a világgazdaság növekedése körüli bizonytalanság, a brexit hatás, az amerikai-kínai gazdasági hidegháború újabb kiéleződése, a forint gyengélkedése, és az egyre szigorodó uniós környezetvédelmi előírások miatt emelkedő gépkocsiárak. Nyikos Katalin megjegyezte, hogy a teljes kihelyezés majd’ 30 százaléka a gépek lízingje, amibe a mezőgazdasági gépek igen jelentős szerephez jutottak és ez a tendencia várhatóan idén sem változik. A múlt évben 20 százalékkal bővült ennek a szegmensnek a kihelyezése és elérte a 102 milliárd forintot. A gépek lízing kihelyezése 26 százalékos növekedéssel 209 milliárd forintot teljesített. Az építőgépek lízingje 6 százalékkal emelkedett, s meghaladta a 27 milliárd forintot. Hogy itt marad-e a növekedés, nagy kérdés, hiszen kifutnak az uniós támogatással épülő nagyberuházások, pályázatok.