Szabad szemmel: sorsdöntő vita előtt az Európai Unió

Nemzetközi sajtószemle, 2020. február 19.

A vezércikk azt emeli ki a holnapi EU-csúcs előtt, hogy a tagállamoknak ezúttal nem szabad kicsinyes vitákba bonyolódniuk a következő hétéves költségvetés ügyében. Tehát hogy ki mennyit kap, ki fizet be többet, mert a helyzet olyan, hogy mindenképpen felül kell vizsgálni a kiadások szerkezetét. Így jó volna, ha a kormányok most nem azt akarnák mindenáron odahaza sulykolni, hogy győztek Brüsszelben. Ellene szól a Brexit, amelynek nyomán nagyjából 10 millió eurós lyuk keletkezett a büdzsében. Továbbá terjed a harcias nacionalizmus és az elitellenes populizmus, keleten és nyugaton egyaránt. Végül pedig erősödnek a külső és belső kihívások, mint a klímaváltozás, az energia, a védelem, a biztonság és a migráció. Emiatt alapvetően meg kell nézni, mire adnak ki a jövőben pénzt. Az már nem megy, hogy az alapok háromnegyedét a mezőgazdaságra és a regionális felzárkóztatásra költik, viszont az innovációra, a kutatásra és az EU globális szerepére sokkal kevesebb jut. Ám az eddigi javaslatok nem éppen ezt tükrözik. De hát a tagállamoknak nemigen fűlik a foguk a változtatáshoz, noha itt kompromisszumra van szükség minden oldal részéről. A gazdáknak kevesebben kell juttatni, mint ahogy a lemaradt térségek felfejlesztésére is, ráadásul ez esetben ki kell kötni a jogállam tiszteletben tartását. Minden a tagállamokon múlik, nekik kell megmutatniuk, merre van előre.

A szerkesztőségi állásfoglalás arra inti az EU-t, hogy az tanúsítson egységet, mert az erőt ad neki. Hogy ez így lesz-e, azt legelőször a holnapi költségvetési vita mutatja meg, miközben az uniónak oda kell figyelnie a kínai befolyás erősödésére és Trump sajátos irányvonalára, no, meg arra is, hogy teljesen új helyzet állt elő a brit kiválással. Így alighanem ez lesz az eddigi legkeményebb dió a hétéves büdzsék kidolgozásának története során. Lakmusztesztként szolgál, hogy a közösség mennyire képes sikeres stratégiára a jelenlegi nehéz viszonyok közepette. Hogy a tagok mennyivel adjanak be többet és mire, az várhatóan csak tovább mélyíti a kelet-nyugati, illetve észak-déli ellentéteket. Orbán Viktor pl. azt állítja, hogy a regionális alapok kártérítést jelentenek, mert a multik rendszeresen kiviszik a keleten megtermelt hasznot. Nyugaton viszont a szélsőjobb felfutása ráerősít azokra hangokra, hogy nem kell annyit juttatni a szegényebb tagoknak. Normál körülmények között Németország volna a stabilitás szigete, ám Türingia után most Merkel is aggódva figyeli a nacionalistákat. Pedig a világnak szüksége van a virágzó EU-ra, amely összefog a közös célok mentén. A tét még soha nem volt ekkora.