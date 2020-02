Simicska Lajosék változtattak egyetlen cégük tevékenységén

Még nem határozták meg a májusi verseny pontos útvonalát sem.

Egyelőre a szükséges engedélyeket sem kapta meg a Giro d’Italia kerékpárosverseny a fővárosi önkormányzattól – értesült a Népszava. A hatósági engedélyeket, köztük a fővárosi területekre vonatkozó közterület-használati jogosultságot az új, hatályos szervezeti és működési szabályzat alapján a főjegyző adja ki. Az eljárás meg is kezdődött, de a rendezők még számos dokumentumot, köztük a verseny helyszínrajzát sem mutatták be – válaszolta a Népszava kérdésére Gy. Németh Erzsébet kultúráért felelős főpolgármester-helyettes. A támogatás kérdése viszont eldőlt. Bár a Népszava korábbi értesülése szerint a kormány több száz millió forintra számított Budapesttől, a fővárosi önkormányzat idei költségvetésébe nem tervezték be a nemzetközi kerékpárosversenyt. A budapestieknek fontos ez a rendezvény, ezért támogatják a megszervezését, de a főváros tartja magát ahhoz, hogy csak olyan megállapodást ír alá, ami nem jár pluszköltségekkel a város lakói számára. Fontosak a nemzetközi sportversenyek, de legalább ennyire fontosnak tartjuk azt is, hogy ez egyetlen fillérjébe se kerüljön a fővárosiaknak – erősítette meg Gy. Németh Erzsébet.



A szervezőknek tehát bele kell férniük a 7,8 milliárdos keretösszegbe. Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos lapunknak korábban azt mondta, ez nem lesz egyszerű fel­adat, mivel az összeg nagyobb része az olasz szervezőknek jár, akik Budapestre szállítják a csapatokat, s egyebek mellett az elszállásolásukról, ellátásukról, a médiáról és a verseny szakmai hátteréről is gondoskodnak. Most viszont úgy fogalmazott, hogy valójában nem is számítottak pénzügyi támogatásra a fővárostól.

A hazai szervezőcsapatnak az előzetes ütemterv szerint január végéig kellett volna meghatároznia a verseny fővárosi szakaszának pontos útvonalát, de ez még nem sikerült. Az eredetileg tervezett és az olasz szerzőkkel egyeztetett útvonalból várhatóan kimarad a pesti alsó rakpart- Margit- Fő utca Ponty utca hurok és a versenyzők a Széchenyi térről egyből átmennek a Lánchídon. A változtatás okát nem részletezte Révész Máriusz kormánybiztos, de a Népszava más forrásból úgy értesült, hogy Kövér László házelnöknek támadt kifogása a Parlament előtt bonyolított biciklis verseny ellen. Az új útvonalra egyébként a főváros közlekedésszervezői is nagyon kíváncsiak, mivel a verseny hétvégéjén – más sportprogramok miatt – várhatóan jelentős forgalomkorlátozásokat kell bevezetni. Akkor rendezik ugyanis Budapesten a női kézilabda Final Fourt, az Európa futást, sőt másnap kezdődik az úszó EB is. Révész Máriusz korábban felvetette, hogy arra a hétvégére érdemes lenne ingyenessé tenni a fővárosi közösségi közlekedést, ahogy ezt más nagyvárosok teszik. Csakhogy ez jelentős bevételkiesést okozna Budapestnek, mint ahogy az az ötlet is, hogy a belvárostól távolabb kialakított parkolókból ingyen hozzák be a nézőket. A kormánybiztos most ismét megerősítette, hogy ebben továbbra is számítanak a fővárosra. A külföldi példák mellett Szegedet említette, ahol a kajak-kenu világbajnokság alatt a városon kívül kialakított ideiglenes parkolókból buszokkal szállították be a nézőket. A Giro május 9-én Budapestről indul majd, első három szakaszát Magyarországon rendezik. A városvezetés egyetért abban, hogy Budapestnek óriási lehetőséget jelent a Giro: gyakorlatilag egy turistafilm forog a fővárosról, így sokan kedvet kaphatnak egy városlátogatáshoz.