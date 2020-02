Irán nem hajlandó átadni a lelőtt ukrán gép feketedobozát

Patthelyzetbe került Giuseppe Conte olasz miniszterelnök második kormánya is, ezúttal az Ötcsillag Mozgalom által erőltetett igazságügyi reform, azon belül is az elévülési idők újraszabályozása miatt.

A Matteo Salvini vezette Liga tavaly nyári kilépése következtében alakult új, baloldali-ötcsillagos (PD-M5S) kormány pártjai megállapodtak a reformban, ám a jelenleg a Viva Italia nevű, kis baloldali formáció élén álló volt demokrata párti miniszterelnök, Matteo Renzi hevesen szembeszegült: bojkottálta a kormányülést és a kabinet megbuktatásával fenyeget. Renziék nélkül nincs kormányzati többség, ám múlt hét csütörtöke óta az ex-kormányfő álláspontja is módosult, kedden már jelezte, hogy nem Conte kormányfő, csupán a reformot előterjesztő ötcsillagos miniszter, Alfonso Bonafede menesztését követeli. Akihez viszont, akárcsak az elévülési idők módosításához, ragaszkodik az M5S, a római parlament legnagyobb pártja.

A kérdéses elévülési határidő büntetőeljárás esetén jelenleg 6, közigazgatási eljárásban pedig 4 év. Az új javaslat szerint a büntetőeljárásokban az elsőfokú tárgyalás esetében az elévülés meghosszabbodna, másodfokon pedig teljesen eltörölnék, mindaddig nem lenne vége az eljárásnak, amíg nem születik jogerős ítélet . A bírák és ügyészek sem egységesek az ügyben, ám legtöbben egyetértenek azzal, hogy az elévülési idő teljes eltörlése nem serkentené hatékonyságra az igazságszolgáltatást, inkább megbénítaná azt. A korrupcióellenes mozgalomként indult M5S-nek azonban az elévülési határidő meghosszabbítása ugyanolyan jelképes üzenete, mint a feltétel nélküli alapjövedelem. Jobb csillagzat alatt viszonylag sok voksot hozhatott volna a pártnak a módosítás, hiszen a korrupció Olaszországnak is komoly gondja, az emberek pedig még elevenen emlékeznek arra, hogy Silvio Berlusconi ellen több mint tíz esetben azért szüntették meg az eljárást, mert a nyomozás kifutott a hatályos – és az európai 10 éves átlaghoz viszonyítva rövid - elévülési időből. De emlékeznek még az 1992-ben kirobbant Tangentopoli botrányra, a Tiszta kezek bírósági vizsgálatsorozatra is, amikor a korrupció és az illegális pártfinanszírozás miatt gyanúba keveredett miniszterek, parlamenti képviselők és üzletemberek fele ellen fel kellett függeszteni az eljárást az elévülési idő lejárta miatt . Ilyen kontextusban előszeretettel hangsúlyozza is az M5S, hogy Renzi, akárcsak Berlusconi pártja, nem a jogállamiságot, hanem a bűnözőket védelmezi. Arról viszont nem beszél, hogy a Tangentopoli vártnál kisebb eredményessége egyben annak is köszönhető, hogy a bíróságok képtelenek voltak kezelni annyi eljárást, amennyit a Tiszta kezek a nyakukba zúdított. „Ha kormányválságot akar Conte, meg fogja kapni”, hangoztatta Renzi, ám aligha fogja – legalábbis szándékosan – az előrehozott választások felé tolni az eseményeket, hiszen annak nyertese a szélsőjobb lenne. A legutóbbi, hétfőn közzétett felmérés is azt mutatja, hogy az újabb válság máris kedvezőtlenül csapódik le a koalíciós pártok támogatottságán. Megtorpant az eddig emelkedő Demokrata Párt: 21 százalékon mérik. A Liga viszont stabil, növekedni ugyan nem tudott, de nem is csökkent, 30 és 32 között mozog, az M5S zsugorodik, 13-14 százalékra számíthat, Rezni Viva Italiaja pedig az 5 százalékos küszöb alatt maradt. Az újabb politikai válság eddigi legnagyobb nyertese a római parlament legszélsőségesebb pártja, a Fratelli d’Italia, amely közel két százalékos növekedést ért el és immár 11-13 százalék között mérik. A gazdasági gondok is szaporodnak, de elemzők szerint az elévülési határidőkön marakodó koalíciót végül az fogja elsöpörni, ha – amint azt tervezik – tényleg eltörlik a Salvini féle menekültellenes „biztonsági” csomagot. Akkor ugyanis a Liga újra azzal támadna, hogy a kormány utat enged egy újabb migrációs hullámnak Afrika felől.