A versenyhivatal 670 millió forintra bírságolta a Magyar Telekomot a 0 forintért hirdetett telefonok miatt

A cég vitatja a büntetést, bírósághoz fordul.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 670 millió forintra bírságolta a Magyar Telekomot, miután megállapította, hogy a cég megtévesztette a fogyasztókat 0 forintos vagy kedvezményes készülékárakat reklámozó kampányaival 2016 augusztusától 2017 áprilisáig. A Telekom nem ismeri el a jogsértést, a döntés ellen várhatóan jogorvoslattal él. A GVH szerdai, MTI-nek küldött közleménye szerint a Magyar Telekom megtévesztően sugallta lakossági ügyfeleinek szóló, akkori reklámkampányaiban, hogy a mobiltelefon-készülékekért kizárólag a feltüntetett árat kell fizetni. A reklámokból ugyanis nem derült ki, hogy a telefonkészülékekhez kapcsolt, 2 éves hűségidővel értékesített tarifacsomagok havidíja a telefonok árának egy részét is tartalmazza. A hirdetések alapján a fogyasztók nem ismerhették az előfizetésbe beépített árrész nagyságát, így végső soron azt sem, hogy milyen áron jutnak a készülékekhez - írták. A versenyhivatal vizsgálatában feltártak alapján az előfizetőknek a kétéves hűségidő alatt NEXT S csomag esetén 36 ezer forinttal, NEXT M csomag esetén 96 ezer forinttal többet kellett fizetniük, mintha ugyanazon előfizetésre készülékvásárlás nélkül szerződtek volna. A hivatal álláspontja szerint így megtévesztő volt a reklámkampányokban feltüntetett, kedvezményesnek mondott, esetenként 0 forintos ár. A Magyar Telekom az MTI-vel azt közölte: folyamatosan arra törekednek, hogy kedvező konstrukcióban kínáljanak okostelefont ügyfeleiknek. A GVH által kifogásolt kampány kapcsán a Telekom a jogsértést nem ismeri el, a döntés ellen várhatóan jogorvoslattal él, erről a határozat részletes tanulmányozását követően dönt - írták. Tavaly év végén a Gazdasági Versenyhivatal több jelentős bírságot is kiszabott telekommunikációs vállalkozásokra hasonló magatartások miatt. Példaként írták, hogy a Telenornak 1,8 milliárd forintot kell fizetnie, amiért több mint egy évig nem tájékoztatta a fogyasztókat arról, hogy 0 forintosnak vagy kedvezményes árúnak hirdetett készülékei díjának egy részét beépítette az előfizetői díjba. A Vodafone piacelsőségét állította megalapozatlanul "Európa legnagyobb 4G partnerhálózata" és "Európa legnagyobb 4G hálózata" szlogenjeivel, ezért 1,2 milliárd forint bírságot szabott ki rá a versenyhivatal. A magas versenyfelügyeleti bírságokat az indokolta, hogy az érintett cégek visszaeső jogsértőknek bizonyultak. A jövőbeni jogsértések visszaszorítását a GVH azzal is elő kívánja mozdítani, hogy több ügyben is előírta úgynevezett megfelelési program kidolgozását vagy fejlesztését. Az ilyen programok megvalósítása kötelezi a cégeket, hogy még a reklámkampányok üzeneteinek kidolgozásakor ellenőrizzék azok megfelelését a fogyasztóvédelmi előírásoknak - közölte a GVH.