Rózsaszínbe csomagolt Mercedes a Racing Point

A Dortmund 19 éves csatára két gólt lőtt a Paris Saint-Germainnek, miközben a címvédő Liverpool kikapott az Atlético Madrid vendégeként.

Erling Haaland két góljának köszönhetően a Borussia Dortmund labdarúgócsapata 2-1-es előnyből várhatja a Paris Saint-Germain elleni Bajnok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóját. A fiatal norvég gólzsák már csak azzal is történelmet írt, hogy ő lett az első olyan játékos, aki a BL történetében egy szezonon belül két csapatban is pályára lépett – ezt az európai szövetség (UEFA) közelmúltbeli szabályváltozása tette lehetővé. Haaland – aki az őszi idényt a Salzburgban töltötte – egyúttal az első olyan játékos lett, aki egy BL-idényben két együttes színeiben is betalált.



S ha mindez még nem lenne elég, 19 évesen és 212 naposan ő a második legfiatalabb labdarúgó, aki valaha eljutott tíz találatig BL-ben, a rekordot Kylian Mbappé tartja 18 évesen és 360 naposan. Korábban a BEK és BL történetében is csak négy olyan futballista akadt, aki első nemzetközi szezonjában legalább tíz gólig jutott a legrangosabb kupasorozatban. Ezt megelőzően két brazil, Adriano és Firmino jutott el a leggyorsabban az első tízesig, nekik egyaránt 11 BL-meccs kellett hozzá – ezzel szemben Haalandnak elég volt hét.

„Haaland nagyszerűen játszott, nem csak a támadásból, a védekezésből is kivette a részét – értékelt Lucien Favre, a Dortmund trénere. – Büszke vagyok arra, hogy a fiatal csapatom ilyen remek teljesítményt tudott nyújtani a BL-ben. A visszavágón viszont ennél is jobb játékra lesz szükségünk, kulcsfontosságú lesz, hogy gólt szerezzünk idegenben is” – tette hozzá.

„Nem igazán kedvező az eredmény, de sok csapat veszített már Dortmundban, nem könnyű itt játszani – értékelt Thomas Tuchel, a PSG vezetőedzője. – Talán a csapatomban volt egy kis félelem, ezért követtük el a sok apró technikai hibát, de bízom abban, hogy a visszavágóig kijavítjuk ezeket. Nyugodtabb és türelmesebb játékot kell nyújtanunk a második meccsen, ha tovább akarunk jutni.”

A játéknap másik mérkőzésén mindössze egy gól született, az Atlético Madrid úgy győzte le 1-0-ra a Liverpoolt, hogy a BL-címvédőnek kaput talált lövése sem volt.

„A futball gyönyörű arcát láttuk, ezt az éjszakát sosem fogjuk elfelejteni” – mondta Diego Simeone, a madridiak trénere, aki még sosem veszített el párharcot a BL kieséses szakaszában olyan csapat ellen, amely keretében nem szerepelt Cristiano Ronaldo.

„Egy olyan csapat ellen kerültünk hátrányba, amely csak az eredményt akart tartani, a meccs előtt akár egy gól nélküli döntetlennel is elégedett lett volna. Ezt el kell fogadnunk, de a párharc viszont még nem ért véget. Intenzív mérkőzés volt, azonban nem voltunk eléggé pontosak és nem alakítottunk ki elég helyzetet. A visszavágón minden más lesz, azt otthon játsszuk, amit megérez majd az Atlético is” – fogalmazott Jürgen Klopp, a Liverpool mestere.