Már több az egyéni vállalkozó, mint a cég

Továbbra is a szakemberhiány jelenti az építőipari cégek számára a legnagyobb problémát: sem mérnököt, sem szakmunkást nem találnak a megrendelések teljesítéséhez szükséges menyiségben és minőségben.

A cégek fele bővíteni szeretné létszámát, ugyanakkor komoly kihívást jelent számukra a meglévő munkaerő megtartása is. Jól érzékelteti a helyzetet, hogy a cégek tizedénél a 2020. évi kapacitást lekötő rendelésállomány meghaladja a jelenlegi kapacitást. Mindez leginkább a lakásépítő cégeket érinti, hiszen a lakásépítési kedv továbbra is erős, a rendelésállomány ezen a területen tavaly tovább növekedett – derül ki az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) felméréséből, amelynek során mintegy 400 építőipari céget kérdeztek meg idei várakozásaikról. A válaszok alapján az idén már azok a vállalkozások is költeni fognak dolgozóik képzésére, amelyek eddig ezt nem tették, azok pedig, amelyek eddig is foglalkoztak ezzel, bővíteni fogják a képzésbe bevont munkavállalóik körét. A szakemberhiány megoldásához ugyanakkor a vállalkozások szerint hosszú távon szükség volna a jelenlegi képzési rendszer reformjára is. Tavaly a cégek átlagosan 12 százalékkal növelték a béreket, az idén pedig 8-9 százalékos bérfejlesztést terveznek. A feketefoglalkoztatás és a tisztességtelen munkaerő-elcsábítás terén ugyanakkor nem érzékelnek érdemi javulást, ami különösen a lakásépítés és -felújítás területén okoz problémákat. Ebben a szegmensben az írásos szerződés nélküli munkavégzés is hatványozottabban van jelen, a másik oldalról viszont forráshiányt is érzékelnek a cégek – többek között a lakástakarék-pénztári megtakarítások állami támogatásának 2018-as megszüntetése miatt. Az ÉVOSZ szerint a lakásépítési szektor lendületének megtartásához elengedhetetlen a vállalkozások kapacitásbővítése. A hosszú távú bővüléshez pedig fontos lépés lehet az lakásépítés 5 százalékos áfájának, és a lakásfelújítások áfa-kedvezményének újragondolása, valamint lakásfelújítási programok, városrész-rehabilitációs programok készítése is. A kivitelezők kormányzati, hosszú távú lakásgazdálkodási programot várnak – szögezi le a szakszövetség. Ami az árakat illeti: a vállalkozások várakozásai szerint ebben az évben az élőmunka ára, illetve az anyagmentes alvállalkozói díjak emelkednek majd a legnagyobb mértékben. Az építőanyagok, a fuvardíjak és az építőgépek bérleti díjai az inflációs várakozásokat meghaladó mértékben, 6-7 százalékkal drágulnak majd. Mindezek az újonnan kötött szerződésekben vállalt kivitelezés teljes költségét inflációt meghaladóan tornázhatják feljebb. A felmérésből az is kiderül: a vállalkozások likviditását nehezíti, hogy partnereik a korábbi időszakokhoz képest kicsit nagyobb százalékban fizettek késedelmesen, és a kintlévőségek behajthatóságának a megítélése sem javult lényegesen. Jelenleg mintegy 200 milliárd forintra lehet becsülni az építőipari lánctartozásos összeget, és mintegy 20 százalékra növekedett a határidőn túli számlakifizetések aránya. A megkérdezett építőipari vállalkozások ezzel együtt elégedettek üzleti helyzetükkel, a tavalyi, csaknem 22 százalékos bővüléssel szemben ugyanakkor az idén csupán 5-7 százalékos termelésnövekedésre számítanak.