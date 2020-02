Lelőttek több embert a Frankfurt melletti Hanauban, a tettest holtan találták

A két támadásnak nyolc halálos áldozata és öt sérültje van, továbbá meghalt a tettes és vele még egy ember.

Lelőttek legkevesebb nyolc embert a Frankfurt am Main melletti Hanau városban két helyszínen szerda este - közölte a német rendőrség, hozzátéve, hogy különleges egységek eredtek a támadások feltételezett elkövetője vagy elkövetői után, aki vagy akik egy sötét színű gépkocsival menekültek el. Az ügyészség tájékoztatása szerint a lövésektől öt ember súlyosan, illetve életveszélyesen megsebesült. A rendőrség nagy létszámban, alaposan felfegyverkezve vonult ki a helyszínekre, és körbezárta azokat. A levegőben rendőrségi helikopter körözött. A média értesülései szerint a két támadás egy-egy vízipipabárnál történt. Az első helyszín a városközpontban található, környékbeli tanúk 8-9 lövésről számoltak be. A másik helyszín Kesselstadt nyugati kerületben van, ott szintén több lövést lehetett hallani. Az AFP hírügynökség tudósítója körülbelül 30 rendőrségi járművet látott a belvárosi vízipipabárnál. A Bild című lap információi szerint a kesselstadti vízipipabárnál egy támadó volt. Berontott a bárba, és lőni kezdett a bent lévőkre. Öt fiatal férfit és egy fiatal nőt ölt meg. Az áldozatok kurdok az újság szerint. Szintén a Bild úgy tudja, hogy a rendőrség egy gyanúsítottat elfogott, de részletekkel nem tudott szolgálni a lap. A helyi rendőrség hajnalban a Twitteren azt írta, hogy az elkövetőt hanaui otthonában holtan találták - vette észre az Index . A lakásban még egy holttest volt, a helyszínelés folyamatban van. Arról egyelőre nincsenek információk, hogy a korábban letartóztatott férfi milyen kapcsolatban áll az üggyel. A Bild még azt is írta, hogy az azóta elhunyt elkövető német, vadászengedélye van és autójában lőszereket is találtak. A bár tulajdonosának fia úgy nyilatkozott a dpa hírügynökségnek, hogy az áldozatok közül ketten a vendéglátóhely alkalmazottai voltak, de mind az öt embert, aki meghalt, évek óta ismerte. Sem ő, sem az apja nem tartózkodott a bárban a támadáskor. Hanau mintegy 100 ezer lakosú, Frankfurttól 20 kilométerre keletre található város.