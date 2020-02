Most először nyilatkozott Orosz Bernadett támadója

A legnépszerűbb hazai fájdalomcsillapító és a hatóanyagát tartalmazó másolatok közül 9 vált mától szabadon, azaz recept nélkül is kiadhatóvá a patikákban.

2007 óta receptköteles volt, mától azonban ismét szabadon vásárolható az Algopyrin és a hatóanyagát tartalmazó kilenc másik termék. Az erről szóló közlemény szerdán késő délután került ki a gyógyszerhatóság honlapjára . Az Algopyrin magyar fejlesztésű és gyártású termék, a márkanév is csak itthon van forgalomban. Európában a Sanofi valamennyi metamizol hatóanyagú készítménye vényköteles. Nálunk viszont már többször is volt szabadon megvásárolható státuszban. Először 1992-ig volt vényköteles, akkor azonban a kormány úgy döntött, hogy a nem támogatott és biztonságos gyógyszereket recept nélkül is meg lehet vásárolni a patikákban. A szabad hozzáférést 2007-ben a gyógyszerpiac liberalizálásakor korlátozta ismét a hazai a gyógyszerhatóság. E döntés nem hivatalos magyarázata szerint: az akkor évente 9-10 millió doboz Algopyrint értékesítő patikák jelentős piacot veszíthettek volna, ha az egyéb láz- és fájdalomcsillapítókhoz hasonlóan ez a szer is forgalmazhatóvá vált volna a benzinkutakon, illetve a drogériákban. Hivatalosan maga a gyártó, a Sanofi Aventis kezdeményezte a vény nélkül kapható metamizol-tartalmú gyógyszerek státuszának a felülvizsgálatát. A szakmai érv pedig az volt, hogy a metamizol tartós fogyasztása a vérképző szervek zavarát, a fehérvérsejtek csökkenését, s ezáltal az immunrendszer gyengülését okozhatja. Magyarországon az Algopyrin ma is az egyik legkedveltebb fájdalomcsillapító, évente körülbelül 9 millió doboz fogy belőle. Valószínűleg erre a sikerre alapozva, mind több hazai gyártó kezdte a hatóanyagát csökkentett hatáserősségben, más márkanéven forgalmazni. Ezek közül azokat, amelyek tablettáinak a hatáserőssége csak fele akkora volt, mint az eredeti Algopyriné recept nélküli megvásárolhatóak voltak. Most ez a paletta bővült.