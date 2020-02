Az utolsó pillanatban visszakozott a kormány, mégsem gyengítik a légszennyezés-ellenőrzést

Akár a hétvégi grillezés hozzávalóit is meg lehet már rendelni a netről, a magyarok azonban egyelőre inkább csak ásványvizet vagy tartós tejet vesznek webáruházból. Most egy cseh cég változtatna ezen.

Új online élelmiszerbolt jelent meg januárban Budapesten: a Kifli.hu azzal igyekszik megkülönböztetni magát a versenytársaktól, hogy akár 3 órán belül házhoz szállítja a vasárnapi ebéd minőségi hozzávalóit. A cég nem kisebb célt tűzött ki maga elé, minthogy egy éven belül az első számú online élelmiszer-áruház legyen Magyarországon is. A példát mindehhez a cseh tulajdonos, Tomas Cupr Prágában és Brnoban már piacvezetőnek számító, napi 7-8 ezer kiszállítást végző, és a tavalyi évet 180 millió eurós árbevétellel záró Rohlik.cz nevű élelmiszer webáruháza szolgáltatja. Kérdés, a magyar vásárlóknál működik-e majd ez a modell? A Kifli.hu-val együtt immár hatra bővült azon nagy élelmiszerboltok száma, amelyeknél online is be lehet vásárolni. A piac hipersebességgel, évi 18-20 százalékkal bővül, ám ez főként annak tudható be, hogy az élelmiszer-házhozszállítás gyakorlatilag a nulláról indult pár évvel ezelőtt. A terület magyarországi úttörője és sokáig egyetlen szereplője a G-Roby volt a 2000-es években, ők ma már főként cégeket és irodákat szolgálnak ki. Hét éve a Tesco, majd a CBA Prima és 2016-ban az Auchan is indított ilyen szolgáltatást, tavaly februárban pedig a Spar is bekapcsolódott a versenybe. A Kifli.hu ugyanakkor több szempontból is másként működik, mint a fenti hipermarketek online bevásárlási szolgáltatása. „Kiváló minőségű áruk, gyors kiszállítás és extra kényelmi szolgáltatások különböztetik meg a Kifli.hu-t a versenytársaktól” – áll a cég közleményében, amely szerint az online boltban jelenleg mintegy 7 ezer féle terméket lehet megvásárolni, és ezek fele prémium vagy felsőkategóriás. A cég logisztikai rendszerét az online kereskedelemre optimalizálták, nem pedig fizikai boltok kiszolgálására, ennek köszönhetően a vevő csak azt a terméket választhatja ki és teheti virtuális kosarába, amely a Jászberényi úti raktárban valóban rendelkezésre áll – hangsúlyozza a webáruház. Míg a Kifli.hu tehát kifejezetten az online bevásárlást megcélozva jött létre, így gyorsabban – hétköznap akár 4, hétvégén akár 3 órán belül – és pontosabban tudja kiszolgálni vásárlóit, addig a hipermarketek a hagyományos boltjaik mellett hoztak létre webes szolgáltatásokat is. Ők egyelőre csak másnapra vállalnak házhozszállítást, és nem is egy központi raktárból viszik ki a megrendelt árut, hanem az adott vásárlóhoz legközelebb eső üzletből A hiperláncoknál az online bevásárlás olyan, mintha valakit leküldenénk magunk helyett a boltba, hogy vegye meg nekünk azokat az élelmiszereket, amiket az akciós újságból kinéztünk. Ahogy a szórólapon kiválasztott termék, úgy az interneten „kosárba tett” áru is elfogyhat azonban éppen az adott boltban, így elfordulhat, hogy a futár mégsem tud mindent kiszállítani, amit rendeltünk. A másik lényeges különbség, hogy egy ténylegesen webáruházként működő boltnak nem kell a termékválasztékát a hagyományos üzleteinek jóval szélesebb rétegeket célzó kínálatához igazítania. Ezért tud a Kifli.hu drágább prémium termékeket is kínálni – magyarázza Madar Norbert, a GKI Digital vezető tanácsadója. Hogy mindez hoz-e a konyhára új vásárlókat, például azokat az egyszemélyes háztartásokat, amelyek ily módon vennék meg az esti steakhoz való húst, a szakértő szerint a mostani erős kampány lefutása után, legkorábban év végére derülhet ki. Az eddigiek alapján az online élelmiszerházhozszállítást kínáló cégek egymástól happolják el a vásárlókat, de nem tudnak igazán újakat bevonzani. Az online szegmensben az FMCG-piac (fast moving consumer goods, azaz napi fogyasztási cikkek), azon belül is az élelmiszer-házhozszállítás így még szinte kiaknázatlan területnek számít. A mintegy 3,3 millió internetes vásárló közül nagyjából félmillióan rendeltek már netről élelmiszert, számuk azonban alig emelkedett az elmúlt években. Ráadásul ez a félmillió fogyasztó sem napi szinten vásárol be az online boltokban, hanem havi egy alkalommal jellemzően inkább a nehezebb tartós árucikkeket - mint például a dobozos tej vagy az ásványvíz - rendeli házhoz. Az online boltok kínálatában ugyan szinte az összes, a hagyományos üzletekben kapható termék megtalálható, az impulzívabb, napi szükségleteket kielégítő bevásárlás azonban még nem az interneten zajlik. A magyar vásárlók szeretik ugyanis a saját szemükkel vagy orrukkal is megvizsgálni a kosárba kerülő termékeket, főképp, ha friss áruról, húsokról vagy zöldségekről, gyümölcsökről van szó. Ezzel úgy tűnik, az új cseh szereplő is tisztában van. Mint James McQuillan, a Kifli.hu ügyvezető igazgatója fogalmazott: a piac mérete miatt lett Budapest a nemzetközi terjeszkedés első állomása. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy a siker eléréséhez szemléletformálásra van szükség, hiszen a magyarok jelenleg kevésbé szívesen vásárolnak élelmiszert online, mint a környező országok lakói – mondta. A friss élelmiszerek házhoz-szállításában a másik nagy kihívást a rendkívül precíz és éppen ezért drága logisztika jelenti. Ezt az áruházak nem is bízzák külső futárcégekre, hanem saját sofőröket és hűtésre is alkalmas gépkocsikat vetnek be. A vevők viszont mindezért tulajdonképpen bagatell összeget fizetnek az ezer forint körüli - olykor akár 0 forintos - házhoz szállítási díjjal. Ebben a helyzetben az online élelmiszer-házhozszállítás legfeljebb működési szinten térül meg, de beruházási szinten semmiképp sem – hangsúlyozza Madar Norbert. A hipermarketek részéről az online szegmens felé nyitás inkább egyfajta előremenekülés volt, ezek az üzletek az utóbbi időben ugyanis nemcsak egymással versenyeznek, hanem a diszkontokkal is. Míg a kilencvenes években a vevők ritkábban vásároltak, de nagyobb tételben, addig ma a jóval gyakoribb, minőségi termékeket kereső vásárlás a jellemzőbb. Ez utóbbi igényeket elégítik ki a város egyre több pontján könnyen megközelíthető diszkontok, az Aldi és a Lidl. A városon kívüli hipermarketekben ugyanakkor egyre kevésebben szeretnek órákat eltölteni a nagybevásárlással – mondja Madar Norbert. Márpedig, ha a vevő nem jön a bolthoz, kénytelen a bolt jönni a vevőhöz, így az online szolgáltatás lényegében a vevők megtartását szolgálja a hiperláncoknál. Ezzel együtt nem kérdés, hogy a ma felnövő generációk már magától értetődő alapszolgáltatásként tekintenek majd az élelmiszerek házhozszállítására, így a cégeknek megéri ezen a téren beruházni. A piac erőteljes fejlődését mutatja az is, hogy a Tesco 2018-ban a nyolcadik, az Auchan pedig a tizennegyedik legnagyobb forgalmú webáruháznak számított az online boltok összesített rangsorában.

A falvakba nem éri meg szállítani

A vidéken élő vevők jelentős része számára egyelőre csak álom marad az online élelmiszerbevásárlás, aminek fő oka, hogy a kisebb településekre egyszerűen nem éri meg szállítani. A GKI Digital adatai szerint Budapesten kívül a Kifli.hu jelenleg Budaörsre szállít, az Auchan szolgáltatása több mint 65, a Prímáé több mint 50, a G-Robyé pedig 35 fővároskörnyéki településen érhető el. Jelenleg csupán a Tesco viszi ki az élelmiszereket a nagyobb vidéki városokba is. Az áruházlánc sajtóosztálya érdeklődésünkre azt közölte: jelenleg Budapest, Szeged, Győr, Veszprém, Székesfehérvár, Debrecen, Pécs és Kecskemét régióival együtt összesen 129 településen mintegy 1,6 millió háztartás számára érhető el a szolgáltatásuk. A Tesconál élelmiszer-házhozszállítást kérők 85 százaléka nő, a többség 24-45 év közötti. A kiszállítás díja 600-1600 forint között terjed, de ha a kiszállított termékek végösszege nem haladja meg a 10 ezer forintot, 750 forint alap bevásárlási díjat is felszámítanak. Az átlagos kosárérték egyébként 25 ezer forint körül mozog. A vásárlók akár három hétre előre, de legkorábban másnapra adhatják le rendelésüket a több mint 10 ezer féle termékre. A Spar tavaly májusban indította el online shopját. Akkor év végéig 56 ezer megrendelésre és 15 ezer forintos átlagos kosárértékre számítottak. Érdeklődésünkre, hogy teljesültek-e ezek a várakozások, a Spar azt közölte: még túl is szárnyalták, hiszen 57 ezer kiszállításuk és az üzleti terv feletti forgalmuk volt. Naponta 350-400 rendelés érkezik be a Spar online shopjába, 70 százalékban nők vásárolnak. A cég mintegy 20 ezer árucikket kínál online, amelyek közül elsősorban a nehezebb termékek, az ásványvíz, az üdítő iránt nagy a kereslet, de a friss termékekre is egyre nagyobb az igény. A Spar online szolgáltatásának tavalyi indulásakor 36 településre szállítottak 799-1299 forintos áron, az idén további tucatnyi településsel bővítik a kiszállítási területet – igaz, továbbra is Budapest és környékére fókuszálnak.