Egymásnak estek a Demokrata Párt elnökjelöltjei

Zárt ajtók mögötti tájékoztatót tartottak a képviselőház hírszerzési bizottsága tagjainak.

Moszkva Donald Trump amerikai elnök újraválasztását támogatja – írta a The New York Times című napilap az internetes oldalán helyi idő szerint csütörtök este, utalva arra a zárt ajtók mögötti tájékoztatóra, amelyet a hírszerzés egyik szakembere tartott amerikai törvényhozóknak. A tájékoztatót február 13-án tartották a képviselőház hírszerzési bizottsága tagjainak. A liberális lap meg nem nevezett forrásai szerint Donald Trumpot felbosszantotta, hogy egyáltalán tájékoztatták a törvényhozókat Moszkva esetleges beavatkozási kísérletéről. Az elnök – a The New York Times szerint – úgy véli, hogy ezt az információt a demokrata párti politikusok fegyverként használhatják ellene a választási kampányban. A tájékoztató utáni napon Trump állítólag felelősségre is vonta Joseph Maguire ügyvezető igazgatót, az Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) vezetőjét, amiért lehetővé tette az esemény megtartását. Az elnök külön nehezményezte Adam Schiffnek, a képviselőház hírszerzési bizottsága demokrata párti vezetőjének a jelenlétét. Schiff volt az elnök elleni alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) egyik legaktívabb szorgalmazója. A képviselőház hírszerzési bizottságának republikánus politikusai kétségbe vonták a hírszerzés azon következtetését, hogy Moszkva Trumpot támogatná. Azzal érveltek, hogy az elnök keményen lépett fel Oroszországgal szemben, egyben az európai biztonságot is erősítette. A The New York Times értesülései szerint néhány hírszerzési szakértő azt mondta, hogy amennyiben a tájékoztatót tartó tisztségviselő kevésbé félreérthetetlenül fogalmazott volna, vagy néhány következtetést nem fejt ki részletesen, akkor valószínűleg nem dühítette volna fel a republikánusokat. A lap meg is nevezte a tisztségviselőt: Shelby Piersont, a választások biztonságosságáért felelős szakembert, akit szókimondó, nyersen fogalmazó emberként írt le. A lap információit a DNI nem kívánta kommentálni, a Fehér Ház pedig nem reagált az újság megkeresésére. Hasonlóképpen elhárította a nyilatkozatot a képviselőház hírszerzési bizottsága is.

Trump csak átmeneti időszakra jelöli Grenellt a DNI igazgatójának

Donald Trump péntekre virradóra Twitteren arról írt: csupán átmeneti időszakra jelöli Richard Grenellt, az Egyesült Államok németországi nagykövetét a DNI élére. Az elnök csütörtök hajnalban erősítette meg azt a pár órával korábban nyilvánosságra került sajtóinformációt, hogy Grenellt jelöli a DNI élére, miután távozik Joseph Maguire, aki Dan Coats tavaly augusztusi távozása óta ügyvivő igazgatóként irányította a 17 amerikai hírszerző ügynökséget összefogó szervezetet. Péntek hajnali mikroblog-bejegyzésében már azt írta: „köszönet nagyszerű németországi nagykövetünknek, hogy ügyvezetőként elvállalta a DNI szolgálatát. Nagyon rövid időn belül fantasztikus jelöltet nevezek meg. Még jelentkezem!” Donald Trump az Air Force One (az elnöki külön repülőgép) fedélzetén Coloradóból Washingtonba visszatérőben azt mondta az őt kísérő újságíróknak, hogy várhatóan Doug Collins georgiai republikánus képviselő lesz a végleges jelöltje a DNI élére. Collins szintén Trump egyik odaadó híve, az elnök ellen folytatott alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) során vehemensen védelmezte őt. Amerikai sajtóértesülések szerint Grenell továbbra is nagykövet marad Berlinben. Donald Trump döntésének hátteréről egyelőre nem jelentek meg információk, de az tény, hogy Grenell megnevezése után máris sok kritika látott napvilágot, még a republikánus táborban is. A jelölt hírszerzési tapasztalatlanságát rótták fel.