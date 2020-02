Másodfokú riasztást adtak ki, viharos szél várható

A képviselő szerint erős üzenet ez Kövér Lászlónak

Fél nap alatt összegyűlt az az „egyébként horribilis büntetés összege”, a kétmillió forint, amit Kövér László rótt ki Hadházy Ákosra – derül ki a független országgyűlési képviselő Facebook-videójából. Hadházy Ákos hétfőn ismét molinós akciót tartott a parlamentben. „Stop propaganda!” felirattal ellátott táblát lógatott le a karzatról a házelnök feje fölé, emiatt Kövér László kitiltotta őt aznapra az ülésről, később pedig kétmillió forintra büntette a képviselőt. Hadházy Ákos a videóban elmondta azt is, hogy az összeg mellé sok üzenetet is kapott. Úgy véli, hogy ezekkel Kövér Lászlónak is üzentek az emberek, nem csak neki. Méghozzá azt, hogy nem hajlandóak elfogadni, hogy bármikor meg lehet változtatni a játékszabályokat, sem azt, hogy Kövér László akarja megmondani, hogy az ellenzék mit mutathat meg és mondhat a parlamentben. A politikus azt is elárulta, hogy egy picivel több pénz gyűlt már össze, mint amekkora a bírság. A plusz összeget át fogja utalni az általa létrehozott Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítványnak.