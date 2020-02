Lábon lőtte magát a kosárszövetség Ivkovics Sztojan leváltásával

Decemberben kellett volna megjelennie a kormányhatározatnak az amatőr labdarúgócsapatok tao-támogatásáról, ám ez elmaradt, a pályázási határidő a klubok részére (elvileg) február 28.

Február 28-ig kellene benyújtani pályázataikat az amatőr labdarúgócsapatoknak a 2020/21-es szezonra érvényes tao-támogatások lehívására. A kérelmeket a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) internetes tao kérelmi rendszerébe kellene feltölteni, ám a felület a csapatok számára egyelőre nem elérhető. Ennek oka: a mai napig nem jelent meg a Magyar Közlönyben a kormányhatározat a következő szezonra érvényes törvényi előírásokról. Amíg ez nem történik meg, az MLSZ sem nyithatja meg az online felületét, hiszen nem tudja, milyen szempontok alapján kell a benyújtott kérelmeket befogadni és elbírálni.

A bizonytalanság több mint ezer klubot érint az országban, lapunk a 2018/19-re vonatkozó adatokat találta meg, arra az idényre 1185 tao-kérelmet fogadott el az MLSZ. Az amatőr futballban a tavaszi szezon egyes megyékben már elkezdődött, máshol ezen a hétvégén vagy egy-két héten belül folytatódik, ez a különböző bajnoki osztályokban szereplő csapatok számától függ. Elképzelhető, hogy a pályázatok benyújtásának határidejét kitolják április 30-ig, de ez egyelőre csak feltételezés, erről semmilyen hivatalos információt nem kapott az MLSZ, így a klubokat sem tudta tájékoztatni.



A késlekedés és a bizonytalanság tervezhetetlenné teszi a csapatok számára a következő szezont, a két évnél régebben bejegyzett egyesületek sikeres pályázat esetén a tao terhére fizethetik a pályabérleti díjakat (Budapesten 20-40 ezer forintba kerül a hazai csapat számára egy-egy mérkőzés megrendezése, ha nincs saját pályája, és bérelnie kell, a klubok többsége nem rendelkezik saját létesítménnyel), de a tao igényelhető tárgyi eszközök (mezek, labdák, sportcipők) beszerzésére is. Ezen kívül a tao-támogatás lehetőséget biztosít a felnőtt amatőr együttesek mellett dolgozó edzők, másodedzők kifizetésére is. Amelyik csapat nem jogosult taó-ra, ott a játékosok által befizetett havidíjakból fedezik a költségeket, ami egy-egy játékosnak éves szinten a sportfelszerelések megvásárlásával együtt minimum 60 ezer forint költséget jelent.

A legnagyobb gondot az okozza, hogy a késlekedés miatt elbírált tao-kérelem nélkül kell a kluboknak például olyan stratégiai döntést hozni, hogy bővítik-e az utánpótláscsapataik létszámát. Ezt csak előfinanszírozással tehetik meg, és bízniuk kell abban, hogy az erre vonatkozó tao-kérelmüket utólag elfogadják. Vagy nem indítanak utánpótláscsapatot, megfosztva fiatal labdarúgókat a játék lehetőségétől.

Létezik másodlagos tao-kérelem is, amivel pálya- vagy öltöző felújítására pályázhatnak a klubok, de ehhez is szükség van a kormányrendeletre, ami meghatározza, milyen dokumentumokat és igazolásokat kell mellékelni a kérelemhez.

Kiegészítő tao-támogatás is igényelhető, erről az Emberi Erőforrások Minisztériumától (Emmi) vár információkat az MLSZ. A labdarúgó-szövetség lapunk információja szerint háromszor érdeklődött a részletekről, de nem kapott választ.



Írásban szerda este megkérdeztük a Miniszterelnökség sajtóosztályát, hogy miért nem jelent meg a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is december közepén a kormányrendelet az amatőr futball részére igényelhető tao-támogatásokról, és mikor történik meg az elmaradás pótlása, de csütörtöki lapzártánkig nem kaptunk választ. Az Emmi-nél is érdeklődtünk arról, miért nem kapott tájékoztatást az MLSZ a kiegészítő tao-támogatások igénylésének feltételeiről, az alábbi választ kaptuk.

„Az Emberi Erőforrások Minisztériuma levélben tájékoztatta az országos sportági szakszövetségeket a módosítások várhatóan napokon belüli kihirdetéséről, továbbá a sportfejlesztési programok beadása vonatkozásában a sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem benyújtásának jogvesztő határidejéről, mely a tárgyév február utolsó napja.”

Ennek fényében nehéz eldönteni, kinek van igaza.



Játéktér befedésére is lehet pályázni

Az MLSZ elnöksége úgy határozott, hogy a játéktér befedésére is igényelhetnek amatőr klubok tao-támogatást. Európában be lehet fedni többek között Németországban a düsseldorfi és a gelsenkircheni stadion játékterét, ugyanez megoldható az amszterdami és a varsói aréna esetében, de van erre lehetőség Cardiffban és Boltonban is. Kíváncsian várjuk, melyik magyar amatőr csapat kér majd támogatást saját pályájának befedésére.