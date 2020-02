Lehet, hogy megtalálták Nefertiti sírkamráját

A felfedezést geológiai radarberendezéssel tették, amely szerint egy két méter magas, tíz méter hosszú járatnak kell a fal mögött lennie.

Az egyiptomi régészet előtt álló egyik legnagyobb kihívás Nefertiti sírjának megtalálása. Nefertiti az egyik felesége volt Ehnaton fáraónak, így mostohaanyja, és egyébként egyben anyósa is Tutanhamonnak. Azt sejtették a kutatók, hogy sírjának a Királyok-völgyében kell lennie, most a Mamdouh Eldamaty, az egykori régészeti miniszter által vezetett csoport azt állítja, abban a nemrégiben megtalált rejtett kamrában kell nyugodnia, amely a gyermekfáraó sírkamrája mögött van elfalazva. A felfedezést geológiai radarberendezéssel tették, amely szerint egy két méter magas, tíz méter hosszú járatnak kell a fal mögött lennie. Arról már régóta fogalmaztak meg elméleteket tudósok, hogy a sír nagyobb lehetett a ma látható kifejezetten kicsi kiterjedésűnél, sőt kutattak is a többi helyiség után, de nem jártak eredménnyel.Több csapat végzett már radaros vizsgálatot is, de nem találtak semmit. Azt most is igazolni kell még, hogy az új helység egyáltalán kapcsolatban van-e Tutanhamon sírhelyével, vagy egy másikhoz tartozik. Maga Zahi Havász szkeptikus. Az egyiptomi régész azt mondja, GPR-el gyakran kapni hamis eredményeket, valójában soha nem sikerült még semmit felfedezni ezzel a műszerrel. Ő maga hagyományos módszerekkel kereste Nefertiti sírjának bejáratát a mostohafiáé közelében, de így sem jutott eredményre. A gyönyörű szobráról híressé vált Nefertiti - aki egy ideig fáraóként is uralkodott - sírjának megtalálása olyan szenzáció lenne, ami sokakban élteti a reményt: kell lennie valahol, valaminek az ismert falak mögött.