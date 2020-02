Nem kapkodták el, de Kalifornia bocsánatot kért az ott élő japánok második világháborús internálása miatt

68 éve kezdődött a japánok internálása, de legalább valamikor bocsánatot kértek miatta.

Kalifornia bocsánatot kért az Amerikában élő japánoktól az internálásukért a második világháború idején. A nyugati parti állam törvényhozása egyhangúlag elfogadott határozatban fejezte ki sajnálatát és kért bocsánatot azért, mert annak idején hátrányosan megkülönböztette a japán nemzetiségű amerikai állampolgárokat és segédkezet nyújtott a szövetségi kormányzatnak abban, hogy internálótáborokba küldjék őket. A határozat elfogadására meghívták a 96 esztendős Kiyo Satót is. Az asszony a kaliforniai főváros, Sacramento környékén, egy kis faluban született, nyolcgyermekes japán családban. Életéről és megpróbáltatásairól 2010-ben könyv is megjelent, s ő maga is szerzője egy könyvnek, amely a japán nemzetiségű amerikaiakról szól. A kaliforniai határozat leszögezi: a japánellenes érzelmek már jóval a második világháború előtt, 1913-ban hatalmukba kerítettek amerikaiakat. Akkor fogadták el ugyanis azt a törvényt, amely megtiltotta, hogy "idegenek" mezőgazdasági termelésre alkalmas földeket vásárolhassanak, vagy akár csak bérelhessenek is. Hét évvel ezután Kalifornia megtiltotta mindenkinek, aki japán felmenőkkel rendelkezett, hogy földet vásárolhasson. 1942. február 19-én Franklin Delano Roosevelt amerikai elnök rendeletet írt alá, amelynek értelmében 10 internálótáborba zártak mintegy 120 ezer japán nemzetiségű amerikai állampolgárt az Egyesült Államok nyugati tagállamaiban és Arkansas államban. A kormányzat ugyanis attól tartott, hogy miután az Egyesült Államok - a hawaii Pearl Harbor japán bombázása után - belépett a második világháborúba, a japán gyökerű amerikaiak esetleg Tokiót támogathatják. Gavin Newsom kaliforniai kormányzó február 19-ét az emlékezés napjává nyilvánította. Így tett Idaho és Arkansas állam is.