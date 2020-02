Koronavírus – Giorgio Armani közönség nélkül mutatta be kollekcióját

Nemzetközi sajtószemle, 2020. február 23.

Le Monde „Ha újraolvassuk az Európai Parlament 2013-as határozatát Magyarországról, akkor azt kell megállapítani, hogy azóta csak romlottak a magyar viszonyok”. Erre mutat rá a hosszú interjúban Laurent Pech, aki a magyar és a lengyel jogállam helyzetével foglalkozik a londoni Middlesex Egyetemen. Mint mondja, mindkét rendszer azzal kezdte, hogy megszállta a közmédiát. Ez ahhoz kellett, hogy meg lehessen győzni az embereket: elengedhetetlen az igazságügy reformja. A cél az volt, hogy ellenőrzés alá vonják a Legfelsőbb, illetve Alkotmánybíróságot. Formálisan nézve Orbán Viktor legálisan hajtotta végre az autokrata forradalmat, hiszen átírta hozzá az alaptörvényt. A lengyeleknél viszont nem volt meg a szükséges többség, azért jó párszor megszegték az alkotmányt. De ha mindez már megvan, akkor hozzá lehet látni a még megmaradt független intézmények lebontásához, illetve a választási törvény módosításához. Orbán ugyanakkor megelégedett azzal, hogy a kezében van az Alkotmánybíróság, a Kúria és a Legfőbb Ügyészség, mert ez is elég, ha bármi veszély fenyegetné pártját, illetve a barátait. Ily módon azonban az alacsonyabb szintű bíróságok idáig viszonylag függetlenek maradtak. A lengyeleknél viszont már nem így áll a dolog. Magyarországon egyébként az illiberális demokrácia nem más, mint ködfüggöny, ami a rendszer tekintélyelvű és kleptokratikus jellegének a leplezésére szolgál. Amit csinálnak, azt Kim Lane Scheppele, princeton-i alkotmányjogász a jog frankenstenizálásának nevezi. Vagyis, hogy más országokból összegyűjtik a lehető legrosszabb példákat, és azokból utána különleges jogi szörnyet gyúrnak össze. A Bizottság a magyarok miatt többször is az Európai Bírósághoz fordult, és nyert is, ám nem tudta lefékezni az autoriter folyamatot. Ebben hátráltatta, hogy a rezsim meglehetősen körmönfontan jár el. Spiegel A lap nem tartja kizártnak, hogy a jövő szombati választások eredményeként Szlovákia lesz a következő állam, amely a szélsőjobb felé billen el Közép-Európában. A veszélyt a Kotleba-féle Néppárt – Mi Szlovákiánk jelenti, amely lerakta a náci időkre emlékeztető fekete egyenruhát és most a társadalom középső rétegeit igyekszik meghódítani. Jelenleg 11 százalékon áll a felmérésekben, és jó esélye van arra, hogy a 2. legjelentősebb erőként végez az urnáknál. A pozsonyi és brüsszeli elit elleni gyűlöletet lovagolja meg, de ugyanígy épít a romák, a migránsok és a meleget elleni érzelmekre is. Annyira radikális, hogy hozzá képest a magyar és a lengyel nemzeti konzervatívok egészen polgárinak látszanak. A többi párt ugyan jelenleg azt hajtogatja, hogy nem áll össze Kotlebáékkal, de azért erre nem szabad mérget venni. És ha a szélsőjobb jól szerepel, akkor Magyarország és Lengyelország után hamarosan a szlovákoknál is meginoghat a demokrácia, noha az ország korábban a sikeres nyugati integráció mintapéldájának számított. A homlokzat két éve, az újságíró gyilkossággal kezdett repedezni. Az ügy megmutatta a tényleges viszonyokat. A baloldali-populista SMER vezetői láthatólag széleskörű korrupt hálózatot hoztak létre. Ezt akarta leleplezni Kuciak, ezért kellett meghalnia neki és a barátnőjének is. Utána hatalmas volt a felháborodás, de mint a pozsonyi politikai elemző, Grigorij Meszezsnyikov rámutat, az ügyből végül a szélsőjobb profitálta a legtöbbet. A liberálisok nem tudták elfogadtatni magukat, az átláthatóság és igazságosság képviselőiként. A politikai közepet szétszabdalják az ideológiai különbségek. Ezzel szemben Kotleba friss erőként jelenik meg. Azt a szociálisan feldúsított nacionalizmust tálalja, amellyel más konzervatív pártok is sikereket aratnak Európában, csak ő radikálisabb. 