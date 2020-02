Hatos lottó – Elő a szelvényeket, mutatjuk a nyerőszámokat

Szél, eső, zápor, de enyhe idő várható.

Enyhe, de barátságtalan idő várható a következő napokban. Ahogy az Időkép előrejelzése fogalmaz, „frontok jönnek, mennek”.virradó éjszaka országszerte viharossá fokozódhat az északnyugati szél, és napközben is többfelé lehetnek erős lökések, majd estére mérséklődik a légmozgás. Emellett változóan felhős-napos idő ígérkezik, kisebb eső, zápor főként a nap első felében alakulhat ki, de délután nyugaton is lehet még néhol egy-egy futó zápor. Délután 7-13 fok valószínű.kezdetben naposabb, délután felhősebb idő várható, estefelé az északi tájakon kisebb eső, futó zápor is előfordulhat. Élénk, néhol erős lökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet. A csúcshőmérséklet 11 és 17 fok között alakul.egy hullámzó hidegfront hozhat felhős, borongós, sokfelé csapadékos időt, valamint élénk, erős nyugatira, északnyugatira forduló szelet. Napközben 7-13 fokot mérhetünk.egyre többfelé újra kisüthet a nap.