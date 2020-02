Meghalt Csukás István

Magyar fejlesztésű, nemzetközi szinten is bevezetett online platform segíti az előadó-művészeti világ európai szakembereinek együttműködését.

„Két fontos alapkő van számomra a szakmában: bizalom és kapcsolat. A bizalom egymás munkájában, és a kapcsolat a már ismert és még ismeretlen kollégákkal, bárhol is járjunk a világban. Mostantól a StageHive lehet maga a kapcsolat a megbízható szakemberek közösségében” – vélekedik Czvikli Nóra a Nemzeti Filharmonikusok zeneigazgatói asszisztense a magyar fejlesztésű, nemzetközi szinten is bevezetett online platformról, amely az előadó-művészeti világ európai szakembereinek együttműködéseire ad lehetőséget. A StageHive – amelyre a dunszt.sk hívta fel a figyelmünket – célja a kollaboráció, a mobilitás és a kommunikáció előmozdítása a művészet területén, s akárcsak más közösségi hálózatok esetében az alkalmazáshoz bárki szabadon csatlakozhat. A felhasználók feltölthetik megvalósítani kívánt, vagy már folyamatban lévő projektjeiket, amelyekhez az oldal segítségével célirányosan kereshetnek színészeket, látványtervezőket, technikai szakembereket, producereket vagy akár menedzsereket. Arra is van lehetőség, hogy a színházi, komolyzenei, táncművészeti, újcirkuszi műfajokban közreműködő alkotók a crowdfunding, vagyis a közösségi finanszírozás módszerével anyagi támogatást kérjenek a közönségtől. A „Meet online, work on stage” (Ismerkedj online, dolgozz a színpadon) szellemében működő, mostanáig mintegy hétszáz felhasználót tömörítő oldalon keresztül talált már menedzserre színházi produkció, fellépési lehetőségre operaénekes, és anyagi támogatásra filmzenei koncert alkotócsapata. Jelenleg tíz projektet, és öt kampányt találunk, amelyek talán épp a mi hozzájárulásunkra várnak.