A koronavírus felbukkanása óta eltelt egy hónap - mutatjuk a számokat

Valamivel több mint egy hónapja ütötte fel a fejét Kínában a Covid-19 nevű vírus, aminek híre legalábbis mindenkit elért. A statisztikák egyszerre megnyugtatóak és aggasztóak.

Vasárnapig 79 400-an fertőződtek és 2618-an haltak meg a Covid-19 elnevezésű, a kínai Hupej tartományban található Vuhan városából egy hónapja kiindult, jelentős részt jelenleg is ott tartott vírusfertőzésben - derül ki a worldometers.info/coronavirus/ részletes nyilvántartásából. Az immár egy hónapra visszatekintő adatsor utolsó napjai egyszerre adnak okot megnyugvásra és izgalomra egyaránt. Kedvező fejleménynek ítélhető, hogy a fertőzés terjedési üteme a múlt héten 1 százalék körüli értékre szelídült. Egy százalékos terjedést feltételezve még két év múlva sem haladná túl a fertőzöttek száma a százmilliót. Vasárnap 749-en fertőződtek meg, ami 23 százalékkal alacsonyabb a szombati 978-nál és január 25-e óta a második legalacsonyabb érték, amikor - igaz, csak módszertanváltozás miatt, február 12-én - állt a napi mutató 14 ezer felett is. Tény ugyanakkor, hogy a kedvező folyamat a február eleje óta érvényben lévő, rendkívül szigorú kínai vírusvédelmi és karanténintézkedéseknek tudható be. Nem tudni, eme állapotok fenntarthatók-e hónapokig, vagy akár évekig. Kérdés, az 1,4 milliárdos lakosságú ország társadalma és gazdasága képes-e átvészelni ezt az időszakot arra várva, hogy kifejlesszék és beadják az érintetteknek az ellenszert. Ráadásul a jelek szerint a vírus egy hónap alatt lassan kiáramlott a fertőzésgócból. A világ számos országában egyre több a fertőzött és a haláleset. Ezek között akadnak szegényebb, úgy a hatékony ellenintézkedésekben, mint a tájékoztatásban, elmaradottabb államok, ahol gyorsabban és kevésbé látványosan terjedhet a kór. Aggasztóan emelkedik ama esetek száma is, amiket nem tudnak visszakövetni Vuhanig. Vagyis egyre több fertőző ember járhat-kelhet - akár gyanútlanul is - szabadon. Úgyszintén üröm az örömben, hogy vasárnap megugrott a halottak számának növekedési üteme. Míg az elmúlt napok során, tulajdonképpen örvendetes módon, a napi növekedési ütem 10, majd 5 százalék alá szelídült, a vasárnap elhunyt rekordszámú, 158 beteg ismét 6 százalékos emelkedés az előző napi számhoz képest. Ez jelentős kiugrás a szombaton elhunyt száz emberhez képest. A halottaknak a fertőzötteknél egyre kevésbé mérséklődő emelkedési üteméből az is egyenesen következik, hogy aggasztóan emelkedik a halálozási ráta, vagyis a fertőzöttek és a halottak aránya. Pedig az a kezdeti, 3 százalék körüli értékekről február elejére 2 százalékra mérséklődött. Ám azóta szinte folyamatos az emelkedés. Így vasárnap az érték soha nem látott magasságba, 3,3 százalékra nőtt. Ez arra utal, hogy míg a terjedést jelenleg képesek valamelyest kordában tartani, a megfertőzöttek között nem sikerül érdemben leszorítani a halottak napi, immár száz feletti számát. Ez a folyamat nyilván nem tarthat a végtelenségig. Számításunk szerint, ha mindkét emelkedési ütem változatlan maradna, május elejére 150 ezer környékén elérné a halottak száma a fertőzöttekét. Remélhetőleg az elhunytak számnövekedése lassul vissza és nem a fertőződés lódul meg ismét. A látszólag kedvezőtlen fejleményeket ugyanakkor magyarázhatja a gyógyultak emelkedő száma. A vasárnapi, összesen 25 ezres számuk a fertőzöttek immár 32 százaléka, ami egyre növekvő arány. Igaz ugyanakkor az is, hogy a gyógyultak számának emelkedési üteme csökken. A worldometers.info/coronavirus/ kimutatása szerint az elhunytak 15 százaléka 80 év feletti, 8 százaléka 70-79 éves, és így tovább lefelé. 10-32 éves korig az arány 0,2 százalék, 0-9 éves pedig nincs az elhunytak között. A férfiak halálozási aránya kétharmaddal magasabb a nőknél, amit az oldal a kínai férfiak körében jóval elterjedtebb dohányzással is összefüggésbe hoz. A február 6-i napról készült legutóbbi, hasonló elemzésünk óta az akkor mért 28-hoz képest 24-én már a világ 36 országában észlelték a Covid-19 jelenlétét. Ez idő alatt a Kínán kívül fertőzöttek aránya 1-ről 3, a külföldön elhunytak aránya pedig 0,4-ről 1,3 százalékra nőtt. Magyarország szempontjából aggasztó, hogy Olaszország a Kína-közeli Japán és Dél-Korea után (Szingapúrt, illetve Hong Kongot megelőzve) a világ harmadik legfertőzöttebb állama 224 beteggel és öt elhunyttal. A lista tanúsága szerint Közép- és Dél-Amerika változatlanul "tiszta", de Afrikában is mindössze egy fertőzött személyt tartanak nyilván.