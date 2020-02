"Félek, hogy itt ragadok"

„Volt olyan ismerősöm, aki két nappal ezelőtt, amikor az első hírek felröppentek az olasz koronavírus-fertőzöttekről beült az autóba és a családdal rögtön átment Svájcba" - mesélte lapunknak Miskolczi Szilvia aki divatmodellként vett részt a milánói divathéten.

A modellt még Milánóban értük utol, miközben a kedd reggeli Budapestre induló járatra készülődött. Azonban mint mondja: erős a félelme, hogy itt ragad Milánóban, mivel volt olyan kollégája, akinek a gépe nem szállt fel Milánóból, igaz Párizs felé. Az ő gépe úgy néz ki, hogy elindul, ám a légitársaság már szólt, hogy két órával hamarabb menjen ki a repülőtérre, mivel a repülőtéri alkalmazottak közül sokan nem vették fel a munkát, vélhetőleg a vírustól való félelmükben. „Azt látni itt, hogy az embereken kitört a pánik, mondhatni általános a hisztéria” - fogalmazott Miskolczi Szilvia - „az emberek megrohanták az üzleteket, több hétre való élelmet vásároltak, mára pedig az üzletekből kifogyott minden, a polcok üresek. Az iskolák, sportközpontok is bezártak legalább egy hétre, sőt, divateseményeket töröltek, ami igen nagy szó Milánóban. A metrók, vonatok félig üresen járnak, az emberek inkább gyalogolnak, vagy aki meg tudja engedni magának, az taxit rendel. Az utcákon sokan maszkban közlekednek, már aki tud venni, hiszen azok már napokkal ezelőtt elfogytak a gyógyszertárakból. Aki nem, az legalább sálat tesz a szája elé. Megint sokan kézfertőtlenítővel járnak mindenhová. Élelmiszert az üzletekben nem nagyon lehet kapni, a zsúfolt üzletek kockázatosak, így sokan – ahogyan ő is – online rendelnek élelmiszert és házhoz szállítást kérnek. Az információhiány is súlyos probléma. Bizonytalan, hogy meddig tart ez az állapot, mikor szállítanak élelmiszert az üzletekbe, ahogy arról is mindenféle hírek terjengenek, hogy a hazatérők milyen fogadtatásra számíthatnak. Milánóban olyan hírek is keringenek, hogy például Romániában mindenki automatikusan karanténba kerül. „Nagyon rosszul érint ez mindenkit” - mondja Miskolczi Szilvia, így az emberek egyaránt félnek a vírustól, a karanténnal járó bezártságtól és attól, hogy a járvány miatt gazdasági nehézségek léphetnek fel.