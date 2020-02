Meghalt Hoszni Mubarak

Keddre virradóra újabb összecsapásokat jelentettek, a körzetben zárva maradtak az iskolák, legalább öt környékbeli metróállomást lezártak, és gyújtogatásokról is érkeztek hírek.

Legalább hét ember meghalt, további 150-en pedig megsebesültek Újdelhiben az állampolgársági törvény módosítása elleni tüntetésen – közölték indiai rendőrségi források kedden. Anil Mittal rendőrtiszt újságíróknak hozzátette, hogy a hétfői tüntetés halálos áldozatai közt egy rendőr is van. Az összecsapások Újdelhi északkeleti körzetében törtek ki a törvénymódosítás támogatói és ellenzői között. A rendőrség az oszlatás során könnygázt és füstgránátokat is bevetett, az emberek pedig kövekkel dobálták meg őket – illetve egymást –, valamint több járművet felgyújtottak. Orvosi források szerint a sebesültek közt többeket lőtt sebbel szállítottak kórházba. Keddre virradóra újabb összecsapásokat jelentettek, a körzetben zárva maradtak az iskolák, legalább öt környékbeli metróállomást lezártak, és gyújtogatásokról is érkeztek hírek. Újdelhi államminisztere, Arvind Kedzsrival a rend helyreállítására szólította fel a lakosokat, hangsúlyozva: erőszakkal nem érnek el eredményt. Indiában azt követően kezdődtek tiltakozások, hogy a belügyminiszter december 9-én benyújtotta az állampolgársági törvény módosítására vonatkozó javaslatot a parlamentben. A decemberben elfogadott jogszabály értelmében indiai állampolgárságot adnak a Bangladesből, Pakisztánból és Afganisztánból 2015 előtt – vallási üldöztetés miatt – elmenekült buddhistáknak, szikheknek, dzsainistáknak, zoroasztriánusoknak és keresztényeknek, de a muszlimoknak nem. Bírálói szerint az Indiai Néppárt (Bháratíja Dzsanata Párt, BJP) nevű hindu nacionalista kormánypárt által kezdeményezett jogszabály muszlimellenes. A módosítást különösen ellenzéki muszlim politikusok bírálták, elsősorban azt vetve a kormány szemére, hogy hátrányosan megkülönbözteti a muszlim menekülteket és a 170 milliós helyi muszlim kisebbséget.