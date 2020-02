Mesterségesen megtermékenyített gepárdok születtek Ohióban

Mivel a csupasz és vak bébik százötven naposan dugják ki először fejüket az erszényből, a gondozók sem tudják, hányan vannak.

Az országban csak itt látható vörös óriáskenguru (Macropus rufus) tenyészcsapat jól érzi magát a parkban, állományuk évről évre gyarapszik, az elmúlt időszakban pedig mindhárom ivarérett nősténynek született utóda – közölte Révészné Petró Zsuzsa, a Nyíregyházi Állatpark zoológiai osztályvezetője hétfőn. Hozzátette, a fejletlenül világra jött kölykök születéséről jó ideig az állatpark szakemberei sem tudtak.

Születésük után a csupasz és vak, mindössze 0,75 grammos állatoknak csupán annyi ereje van, hogy bemásszanak anyjuk erszényébe, ahol a mellbimbóra tapadnak és hetven napig el sem eresztik. A biztonságot nyújtó erszényben kezdenek fejlődni és körülbelül százötven naposan, amikor már jobban hasonlítanak a felnőtt egyedekre, dugják ki először fejüket, emiatt a gondozók sem tudják még, pontosan hány utód születhetett – jegyezte meg a szakember. A kölykök növekedésük alatt aztán egyre több időt töltenek az erszényen kívül, 240 naposan pedig végleg elhagyják azt, de még körülbelül három-négy hónapig visszajárnak anyatejet szopni.

A szerencsésebb vendégek meg is pillanthatják a jelenleg öt-hat hónapos kölyköket, akik általában anyjuk erszényéből kikandikálva, vagy a legnagyobb már az erszénytől elbúcsúzva szemléli a külvilágot. A vörös óriáskenguru kölykök már most akkorák, mint a szomszédságukban élő Bennett-fajta (Macropus rufogriseus) kifejlett és ivarérett egyedei – mondta Révészné Petró Zsuzsa. A Bennett-kenguruknál tíz ivarérett nősténynek lehetnek utódai, pontos számukat csak három-négy hét múlva lehet majd megállapítani.

A vörös óriáskenguru a világ legnagyobb ma élő erszényes állata, tudományos neve vörös nagylábút jelent, mivel tekintélyes, hosszú hátsó láb jellemzi. Míg a nőstény mindössze 40 kilogrammos, a hím akár 90 kilogramm testtömegű is lehet, magassága elérheti a 170-180 centimétert. Tápláléka általában igen alacsony tápértékű fűfélékből áll, de cserjék leveleit is szívesen fogyasztja. Az Ausztrália ikonikus állata belső, vízben szegény területein élő emlős - táplálékban gazdag időpontban - akár száz egyedből álló csoportokban is élhet, és képes akár óránkénti 50 kilométeres sebességgel ugrálni.