Kovács András Ferenc az Artisjus Nagydíjasa

A tenor elkötelezett amellett, hogy senkinek se legyen olyan tapasztalata, mint amit ő okozott a vádak szerint.

Plácido Domingo világhírű spanyol operaénekes közleményben kért bocsánatot azoktól a nőktől, akik szexuális zaklatással vádolták meg az elmúlt fél évben - adta hírül a spanyol média kedden.

„Az elmúlt hosszú hónapok alatt töprengtem a vádakon, melyeket több kolléganőm felhozott ellenem. Tiszteletben tartom, hogy ezek a nők végül elég biztonságban érezték magukat ahhoz, hogy megszólaljanak. Szeretném, ha tudnák, valóban sajnálom, hogy fájdalmat okoztam, és teljes felelősséget vállalok cselekedeteimért”

- idézte több sajtóorgánum a 79 éves tenortól kapott dokumentumot. Plácido Domingo közleményében hangsúlyozta, elkötelezett amellett, hogy pozitív változás menjen végbe az opera világában, és senkinek se legyen ilyen tapasztalata. A spanyol média beszámolt arról is, hogy az amerikai zeneművészek céhe (AGMA) hat hónapos vizsgálatának eredményeként megállapította a spanyol tenor „nem megfelelő viselkedését”, amely a „flörtöléstől a szexuális utalásokig” terjedt a munkahelyen és azon kívül egyaránt. Az operaénekes ellen azután kezdődtek vizsgálatok különböző szakmai szervezetekben és intézményekben, hogy tavaly augusztusban az AP amerikai hírügynökség nyilvánosságra hozta: nyolc operaénekesnő és egy balerina még az 1980-as években elkövetett szexuális zaklatással és szexuális töltetű illetlen magatartással vádolta meg Domingót.

Plácido Domingo akkor rendkívül zavarba ejtőnek és pontatlanul megfogalmazottnak nevezte a vádakat.

- Mindig azt hittem, hogy valamennyi kapcsolatom egyetértésen alapult - fogalmazott.

A botrány kipattanását követően a sztár kolléganőitől érkezett bejelentések száma húsz fölé növekedett, több amerikai fellépését is visszamondták különböző operaházak és zenekarok. A tenor októberben lemondott a Los Angeles-i opera főigazgatói posztjáról, amelyet 2003 óta töltött be, arra hivatkozva, hogy az őt ért vádak lehetetlenné tennék ottani munkáját. Ugyanezzel az indoklással távozott a Metropolitantől. Akkor tagadta ugyan a vádakat, de beleegyezett abba, hogy nem vállal szerepet a New York-i operaház előadásaiban.