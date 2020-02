Placido Domingo bocsánatot kért azoktól a nőktől, akik megvádolták őt szexuális zaklatással

Szeder-Szabó Krisztina (művésznevén Szeder) énekes-dalszerző egyedi színfolt a hazai populáris zenei palettán. Bátran lépek című új lemezét mutatja be a héten.

Szeder számára pályakezdése óta elsőrendűen fontos – s talán éppen ez adja különleges megszólalását –, hogy személyes történeteket meséljen el; leszűrve belőlük érzéseket, gondolatokat, tapasztalatokat. „Azt gondolom, hogy a Bátran lépek című lemez még személyesebb lett, mint valaha. A legmélyebb érzelmeimről és tapasztalásaimról szól. Mindemellett egy önismereti utat is bejár a lemez, ahogy én is bejártam. A sérelmek, félelmek feltérképezésének különböző fázisain keresztül a lírai én eljut a Bátran lépek állapotába, ami már a teljes szabadság, önfelvállalás, igaz vágyak és szív szerinti élet. A színtér viszont ezúttal elvontabb, nem egy realisztikus térben, hanem a lélekben zajlik” – mondja új dalairól az énekesnő. Az általa is említett „önismereti út” kezdetén, első lemezének (Hab a tetején) megjelenésekor az akusztikus zene bűvöletében élt, s főleg francia sanzonos hatásra születtek dalai. A kezdeti szakmai sikerek hatására nem csak a személyisége változott: új témák, új stílusok iránt kezdett érdeklődni. „Elővettem újra az elektromos gitáromat, és előjött a rockosabb énem, így születtek a Táncolj velem élet című lemez egy fokkal keményebb hangzású dalai. Ez magával vonta az akusztikus hangzás elhagyását is. Az új lemez pedig még vastagabb megszólalású – még több pop-rock műfajból csemegézve, több szintetizátorral megtoldva. A törekvésem viszont mindig ugyanaz: visszaadni azt, amilyen éppen vagyok, amilyen zenét épp kedvelek, amilyen témák épp érdekelnek” – folytatja az áttekintést Szeder. A Bátran lépek dalait már nem gitárral, hanem zongorával komponálta, ami inspiráló, újszerű zenei megoldásokat hozott. Jamie Cullum és Norah Jones nevét említi, amikor példaképekről vagy viszonyulási pontokról kérdezem. A minden eddiginél komplexebb hangszerelés és a stúdiómunka Mihalik Ábel és Lee Olivér nevéhez fűződik; a nagybőgőt basszusgitárra cserélte (Borbély Mátyás), viszont megmaradt a Szeder-dalokra igencsak jellemző hegedű (Szabó Árpád). A lemez megjelenése után Jenőfi Dániel rendező-operatőrrel kitaláltak egy négyrészes klipsorozatot, amelyben az énekesnő és egy T-Rex közös kalandjai elevenednek meg. „Ez a félelmeim szimbóluma, ami elől az elején menekülök, mert nem akarok vele szembenézni. Ezt fejezi ki a Szétesem összerakom című dal. Utána a Szabadok leszünk már egyfajta reménysugár: átmeneti állapotban van minden, ahogy újradefiniálunk mindent az életünkben. A klipben megbarátkozom a dínóval, tehát átmegyek az elfogadás fázisán, ami a szabadsághoz vezet. A Pirkadatban már ezt a könnyed, új életérzést láthatjuk, ami azután következik, hogy legyőztük az összes belső kis démonunkat. A lemez címadó dalához pedig egy roadmovie készül a későbbiekben – ott a zenekar életébe lehet majd kicsit jobban bepillantani, koncertfelvételeknek köszönhetően.”

Névjegy Szeder-Szabó Krisztina 2014-ben bukkant fel a magyar könnyűzenei életben. Hab a tetején című első lemezéről a Reggeli dal és Lazsa dal ma is sokak által kedvelt „motivációs dalok”. A Táncolj velem élet (2016) című lemezéről a Feri feneke című dalát nagyon sokan megkedvelték, YouTube-nézettsége meghaladja az egymilliót. 2018-ban Junior Artisjus-díjjal tüntették ki. Egy francia nyelvű album (C'est d’air) után tavaly adta ki legújabb lemezét, Bátran lépek címmel.