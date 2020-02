LMP: csendben emelte a kormány az idősotthonok ellátási díját

Kastélyra, divatmúzeumra, Balaton-partra egyaránt jut - lényegében csak kérni kell.

Még a nemzeti együttműködés rendszerében is szokatlan titkolózás közepette osztogat százmilliós, vissza nem térítendő támogatásokat a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) – derítette ki a 24.hu . Az MTÜ, illetve az irányítása alatt álló Kisfaludy 2030 Zrt. több mint nyolcvan olyan, egyedi döntésen alapuló pályázatot tart nyilván, amelyek közös jellemzője, hogy – a hazai és európai uniós pénzosztásoknál megszokottaktól eltérően – még csak pályázati azonosító számmal sem rendelkeznek. A vissza nem térítendő támogatásokat célzó kérelmeket nem is egy nyilvánosan meghirdetett pályázatra nyújtották be, így aztán feltehetően informális csatornákon, akár személyes ismeretségek útján kerültek a turisztikai ügynökség asztalára. A jelek szerint bennfenteseknek kitalált pályázati úton keresztül az MTÜ mostanra már számos projektet támogatott, helyenként akár több százmillió forinttal. A kifizetések tényét viszont csak azután tették közzé a Kisfaludy honlapján, hogy a 24.hu egyes, tudomására jutott támogatások részleteire rákérdezett a turisztikai ügynökségnél. Árulkodó, hogy az állami ügynökség, illetve a Kisfaludy 2030 Zrt. ezután is kizárólag annak a hat projektnek a támogatási adatait publikálta egy hosszú, más pályázatok kedvezményezettjeit is tartalmazó lista részeként, amelyekről érdeklődtünk. Holott jóval több – ahogy említettük, több mint nyolcvan – „egyedi pályázat” van. Megjegyzendő: a rövid listát azonnal észrevette a Népszava , amely múlt pénteken a táblázat nyomán megírta, hogy több száz millió forintos támogatást kapott Zoób Kati divattervező cége, és megjegyezte, hogy a döntési mechanizmusról semmit sem tudni. Zoób Kati egyébként bevallottan maga fordult a turisztikai ügynökséghez, és így tett Balatonboglár fideszes polgármestere, Mészáros Miklós is, aki személyesen Guller Zoltánnak írt levelet, hogy szakmai támogatását kérje. A 24.hu birtokába került dokumentumok alapján a boglári önkormányzat több mint egymilliárd forint vissza nem térítendő támogatásra pályázott, és az összeg egy részét már meg is kapta. A vissza nem térítendő támogatások nyertesei között figyelemre méltó a BDJK-Real Estate Kft. is: a társaság információnk szerint csaknem másfél milliárd forintra pályázik, de a projekt előkészület alatt áll, így egyelőre még csak 31 millió forintot kaptak meg biztosan a Kisfaludy honlapjára feltöltött adatok szerint. Céljuk a bodajki Hochburg–Lamberg-kastélyban interaktív vadászati kiállítótér és kulturális funkciók kialakítása, valamint a kastély környezetének rehabilitációja. A kastélyt a miniszterelnök veje, Tiborcz István ingatlanos cége, a BDPST Zrt. szerezte meg 2016-ban, aztán gyorsan tovább is adta Tiborcz volt üzlettársa, Paár Attila cégének, ám a győri milliárdos is túladott a patinás épületen 2018-ban. De messzire nem került, a vevő, az Excidit Befektetési Kft. ugyanis több szálon kötődik Paárhoz. Nem sokkal ezt követően írtak ki közbeszerzési pályázatot a kastély felújítására, amit éppen Paár Attila cége nyert el egyedüli pályázóként. A felújítás költsége több mint hárommilliárd forint, aminek csaknem a felét az MTÜ, illetve a Kisfaludy támogatásából kívánják fedezni.