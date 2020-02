Orosz „diplomatát” köröz az Interpol

Jegor Gorgyijenko pánikszerűen hagyta el Svájcot. Pedig ott éppen a saját nevére kiállított útlevéllel tartózkodott, ami nem mindig volt rá jellemző.

Szófiai kérésre az Interpol nemzetközi körözést adott ki egy orosz diplomata ellen. Az ilyesmi olyan ritka, hogy senki nem is emlékszik hasonló esetre, hiszen a diplomata útlevél birtokosának elvben mentelmi joga van, legfeljebb távozásra lehet felszólítani. A svájci hatóságok szerencséjére nem kell eldönteniük, mit is tegyenek, mert a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) genfi központja mellett működő orosz képviselet harmadtitkára, Jegor Gorgyijenko már régen elhagyta az országot. A Bellingcat nevű brit tényfeltáró csoport és orosz, illetve svájci partnerei ugyanis közzétették, hogy valójában a katonai hírszerzés, a GU (korábban GRU) külföldi fedett akciókra, köztük gyilkosságokra szakosodott, 29155-ös számmal jelölt egységének tisztje. A bolgár főügyész január végén letartóztatási parancsot adott ki három orosz állampolgár ellen, amiért 2015-ben Szófiában megpróbálták megmérgezni Jemeljan Gebrev bolgár üzletembert. Gorgyijenko a három megnevezett orosz egyike. A Bellingcat a nemzetközi légiutasok jegyzéke, útlevélszámok, mobiltelefon híváslisták és tartózkodási helyek, továbbá egyéb, elvben sokak számára hozzáférhető, de nagy szakértelmet igénylő adatbázisok elemzése alapján arra jutott, hogy a most 43 éves Gorgyijenko 2010 óta utazgatott a világban Georgij Gorskov álnéven. Többek között járt Spanyolországban, Franciaországban, Csehországban, Svájcban és Ukrajnában is, olykor együtt más, szintén a 29155-ös egység tagjaiként azonosított személyekkel. Nagy valószínűséggel részt vett a Krím orosz megszállásában és sok más titkos műveletben. Telefonhívásai alapján közeli kapcsolatban állt a Szergej Szkripal volt GRU-tiszt ellen az angliai Salisburyben merényletet végrehajtó Anatolij Csepiga ezredessel és Alekszander Miskin katonaorvossal. Utóbbiak parancsnokukkal, Gyenyisz Szergejev vezérőrnaggyal 2018 februárjában, közvetlenül a Szrkipal elleni támadás előtt Genfben jártak. Gorgyijenko-Gorskov 2015 februárjában repült Szófiába. Vele volt a Szergej Fedotov néven utazó Szergejev és a belépésnél Szergej Pavlov névre kiállított útlevelet felmutató Szergej Ljutenko. Kilenc nap után hazarepültek, ám áprilisban megint visszatértek és a Hill szállodában foglaltak szobákat – direkt úgy, hogy az ablakok a Gebrev cége által használt teremgarázsra nézzenek. Egyikük, az ipari kamerák felvételei alapján feltehetően a karimás kempingsapkát, napszemüveget és kesztyűt viselő Szergejev április 28-án kora délután bement a garázsba és valamivel bekente Gebrev autójának kilincsét. A szerves alapú mérget azóta is elemzik – legalábbis nem hozták nyilvánosságra, hogy milyen anyagról van szó. A fegyverkereskedelemmel is foglalkozó Gebrev aznap este rosszul lett, majd kómába esett. Enyhébb tünetekkel fia és egyik beosztottja is kórházba került, a három orosz pedig elutazott Szófiából. Csakhogy Gebrev nem halt meg, így előbb Szergejev, majd május 28-án Gorgyijenko is visszatért. Aznap este Gebrev újra elvesztette az eszméletét és visszakerült az intenzív osztályra, a két orosz pedig autón Belgrádba utazott, ahonnan aztán visszarepült Moszkvába. Utóbbi ezt követően többé nem használta a Gorskov álnevet, hanem az igazi nevére kiállított, 2020 végéig érvényes diplomata útlevelet kapott. A bolgár üzletembert mellesleg másodszorra sem sikerült meggyilkolni. Az ügyben most együttműködnek a bolgár és a brit hatóságok.