Görögországban is felütötte fejét a koronavírus

„A kormány a Netflixnek csinál konkurenciát: egyenesben vetítik a bandaháborút” – az epés megjegyzés Michal Kaminski lengyel ellenzéki EP-képviselőtől származik, aki így kommentálta a varsói kormány legfelső szintjén zajló heves csatározásokat. A konfliktus középpontjában Marian Banas, az ottani állami számvevőszék (NIK) tavaly nyáron hat évre megválasztott elnöke áll. A 64 éves közgazdász előzőleg pénzügyminiszter, még korábban az államkincstár vezetője volt a jobboldali Jog és Igazságosság párt (PiS) kormányaiban. Sőt, egy előző PiS-érában az ellenzéki múltja kapcsán börtönviselt szakember a vámhivatalt irányította. Éppen eme kiváló pedigréje miatt lett a NIK vezetője. De nem sokáig örülhetett a kinevezésének, mert a TVN magántévé tavaly nyilvánosságra hozta, hogy Banasnak van egy krakkói bérháza, amelyben rovott múltú alakok óradíjas szállodát működtetnek. Ráadásul vagyonnyilatkozatában a házból származó jövedelmének csak a felét vallotta be. A PiS elnöke, Jaroslaw Kaczynski berendelte Banast a pártközpontba, ahol lemondásra akarta bírni. A számvevőszéki elnök először bele is egyezett a távozásába, majd mégis visszautasította, azzal, hogy méltatlan politikai nyomás alá helyezték. Erre következett a pártállam ellencsapása. A korrupcióellenes titkosszolgálat (CBA) és az ügyészség nyomozói, fittyet hányva a számvevőszéki elnököt megillető mentelmi jogra házkutatást tartott a Banas irodájában és családjának összes ingatlanában. Nem csak iratokat, de készpénzt és műtárgyakat is kerestek. Elvitték Banas határidőnaplóját, amelyben programja mellett a tárgyalásairól szóló összefoglalók is voltak. A kormányhoz közelálló média sorra közöl olyan állításokat, amelyek Banast bűnözőként, egy pénzmosó szervezet fejeként tüntetik fel, megvádolják azzal, hogy pártállami kapcsolatai voltak és részt vett a lengyel YMCA (Keresztény Ifjak Szervezete) kifosztásában. Banas viszont gyászos jelentést tett közzé az igazságügyi minisztérium tevékenységéről, és vizsgálatot rendelt el az állami televíziónál. A lengyel közélet próbálja értelmezni, mi történik a jobboldali nacionalista kormánypárt csúcsain. A jelek többek szerint arra utalnak, hogy Jaroslaw Kaczynski hatalma gyengül a pártban, ahol Zbigniew Ziobro igazságügyi miniszter, egyben legfőbb ügyész kerekedik felül. Ő egy kisebb jobboldali pártot a Szolidáris Lengyelországot vezeti, amelynek több vidéki szervezete átállásra csábítja a PiS helyi funkcionáriusait. A Banas elleni akciót Ziobro a Bialystok-i körzeti ügyészségre bízta, amelynek vezetője már több hasonló politikai ügyben szolgálta ki főnöke érdekeit. A Marian Banas elleni hajsza azért is kockázatos – utal rá a lengyel média -, mert a politikus harminc éve szolgálta a PiS és elődpártjai érdekeit, rengeteget tud a politikusok anyagi és egyéb ügyeiről. Most úgy látszik, harcolni akar, ez pedig vérengzéssel járhat a politika csúcsain. Pont akkor, amikor Lengyelországban javában folyik az elnökválasztási kampány.