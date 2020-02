Nem veszi át Szabó István a Magyar Filmakadémia Egyesület életműdíját

Megtörtént, amire korábban senki sem gondolt. A Szabad Tér Színház igazgatójának a ma várható kinevezése az első fővárosi koalíciós szakítópróbává válhat. Egyes értesülések szerint Benkő Nóra színésznő lehet a befutó, mások szerint marad Bán Teodóra eddigi igazgató.

Politikai háború, illetve zsarolás tárgya lett a Szabad Tér Színház igazgatójának személye, melyről ma dönt a Fővárosi Közgyűlés. A Főváros és a kormány között hetek óta tart az a tárgyalássorozat, amely arról szól, hogy az új Színházi Törvényből adódóan ki és hogyan finanszírozza a fővárosi színházakat. Csakhogy tegnap újabb markáns fordulat került be a forgatókönyvbe. Gulyás Gergely miniszter és Láng Zsolt, a fővárosi Fidesz-frakció vezetője sajtótájékoztatón jelentette be, hogy amennyiben ma nem a szakmai bizottság által támogatott Bán Teodóra eddigi igazgatót nevezik ki a Szabad Tér Színház élére, akkor megszakítják az említett tárgyalásokat a fővárosi színházak fenntartásáról és nem adnak támogatást egy fővárosi színháznak sem. A híresztelések szerint ugyanis ma nem Bán Teodóra megválasztásáról szavaz majd a Fővárosi Közgyűlésről, hanem Benkó Nóra színésznőéről. Ő az egyik jelölt Bán Teodóra és Somogyi Szilárd mellett. Benkő Nórának, a Pesti Magyar Színház művészének a teátrum színiakadémiájának a vezetőjének nincs igazgatói tapasztalata, szakmai körökben már a pozícióra való bejelentkezése is meglepetést keltett. Úgy tudjuk, hogy a szakmai bizottság tetszését sem nyerte meg a beadott koncepciója. Igaz Gy. Németh Erzsébet, a Főváros kultúráért felelős polgármester-helyettese már korábban szóvá tette, hogy a szakmai bizottságba a minisztérium a Fideszhez közel álló művészeket delegált és ez állítása szerint ellehetetleníti a testület munkáját. A kuratóriumba egyébként a Főváros is delegált tagot méghozzá két politikust, Tóth Józsefet (MSZP) és Halassy Zsófiát (Fidesz). Próbáltunk hozzájutni a szakmai bizottsági meghallgatások jegyzőkönyvéhez, de nem jártunk sikerrel. Az egyik pályázó ugyanis már a meghallgatáson is zárt ülést kért és a mai közgyűlésen is zárt ülésen döntenek. Úgy tudni, hogy a bizottsági ülés tartalmát is titkosították. Ez egyébként már a megismételt pályázat a Szabad Tér Színház igazgató posztjára. Korábban egyedüli pályázóként csupán Bán Teodóra indult, ám a már Karácsony Gergely által vezetett Főváros szervezeti átalakításra hivatkozva érvénytelenítette a pályázatot és újat írt ki. Most mégis előfordulhat, hogy a Szabad Tér Színház és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. egy cégben maradna.

A mai előterjesztésben az szerepel, hogy a Szabad Tér Színházat a jövőben tisztán a Főváros tartaná fenn. Az elképzelések szerint független színházakat is befogadna. Úgy tudjuk, hogy Bán Teodóra találkozott Karácsony Gergellyel, aki arra az eshetőségre, ha nem őt választja meg a közgyűlés, felajánlotta, hogy későbbiekben szakmailag segítse főpolgármesteri munkáját, például budapesti fesztiválok szervezésében. A mai esélyekről ellentmondásos hírek érkeztek. Egyesek azt feltételezik, hogy a Demokratikus Koalíció minden körülmények között keresztül viszi Benkő Nóra kinevezését - ezt tűnik alátámasztani Gy. Németh Erzsébet kedden este, az ATV-ben tett nyilatkozata - mások azt mondják, hogy mivel már eddig is komoly koalíciós feszültséghez vezetett ez az ügy, és mivel a kormány is fenyegetően lépett a Fővárossal szemben, Bán Teodóra marad majd az igazgató.

Ki zsarol kit? A Demokratikus Koalíció fővárosi frakciója teljes mértékben támogatja Karácsony Gergely főpolgármester színházakról szóló előterjesztését, beleértve az intézményvezető kinevezésére vonatkozó javaslatot – adott dodonai választ Gy. Németh Erzsébet kulturális ügyekért felelős főpolgármester-helyettes a Népszava azon kérdésére, miszerint a DK valóban ragaszkodott-e Benkő Nóra kinevezéséhez a Szabad Tér Színház élére annak ellenére, hogy a szakmai bizottság állítólag a korábbi igazgató, Bán Teodóra pályázatát tartotta meggyőzőbbnek. Tagadta, hogy a DK azzal fenyegette volna meg a városvezetést, hogy a szerdai közgyűlésen nem támogatja a főváros 2020-es költségvetésére vonatkozó javaslatot, amely az immáron hat fősre hízott DK koalíció nélkül bizonyosan elbukott volna a szavazáson. Egyúttal olcsó zsarolásnak nevezte Gulyás Gergely kancelláriaminiszter mai bejelentését, miszerint ha a Közgyűlés Benkőt szavazza meg, az állam felfüggeszti a színházak finanszírozásáról szóló tárgyalást. Ez esetben a főváros tarthatná fenn egymaga a színházait. Az egyébként teljesen elfogadhatatlan színház finanszírozási törvénynek ezen a ponton pont megfelel a főváros, hiszen a Szabad Tér Színházat az önkormányzat finanszírozza majd, így az államnak nincs beleszólása abba, hogy kit neveznek ki igazgatónak. Gy. Németh azt is hozzátette, hogy a főváros továbbra is fontosnak tartja, hogy a budapesti arculatért, marketingért, turizmusét és programszervezését felelős fővárosi cégek közös irányítás alá kerüljenek, a korábbinál sokkal jobban összehangolják működésüket és nagyobb hatással legyenek Budapest idegenforgalmára. - Szalai Anna

