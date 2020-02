Éheztették, elhanyagolták, bántalmazták a gyerekeket, és szexuális céllal is közeledtek hozzájuk.

Elítélte szerdán a Budapest Környéki Törvényszék első fokon azokat a tápiószentmártoni szülőket, akik éheztették, elhanyagolták hét gyermeküket. A férfi és a nő szexuális céllal is közeledett a gyerekekhez – derül ki a bíróság közleményéből . M. A. és O. N. élettársi kapcsolatából 1997 és 2009 között öt lány és két fiú gyermek született. A család nehéz anyagi helyzetben élt, gyakran a szomszédoktól kértek élelmiszert, többször előfordult, hogy a kiskorú gyermekek éheztek, illetve a vádlottak többször magukra hagyták őket, akár több napra is. A vádlottak alkoholt is fogyasztottak, amivel a gyerekeket is megkínálták. A szülők nem gondoskodtak arról, hogy a kiskorúaknak legyen az évszaknak megfelelő ruházata, emiatt a gyerekek gyakran megbetegedtek, de nem vitték őket mindig orvoshoz. Iskolába nem jártak rendesen. A szülők arra is rávették a gyerekeket, hogy lopjanak élelmiszert a boltból. 2007 és 2010 között a vádlottak a sértetteket többször bántalmazták, főként, amikor alkoholt fogyasztottak. Olyan is előfordult, hogy a jelenlétükben éltek szexuális életet. A vádlottak gyermekeikhez szexuális céllal is közeledtek. A vádlottak a hét gyermek gondozására és nevelésére vonatkozó kötelezettségüket súlyosan megszegték, amivel a kiskorúak testi, értelmi, erkölcsi fejlődését súlyosan veszélyeztették. A vádlottak magatartása negatív hatással volt a kiskorú sértettek egészséges fejlődésére.