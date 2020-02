Indul a felvásárlási láz: „Nem félek, de jobb a biztonság” (videó)

Szinte teljesen kiürültek a polcok a tészták részlegénél tegnap estére egy budaörsi hipermarketben, de megcsappant a rizs-, keksz- és lisztkészlet is. A jelek szerint a járvány következményeitől tartva többen elkezdtek élelmiszert felhalmozni. Egyikük maga világított rá a helyzet abszurditására: a pániktól tartva kezdett pánikszerű felvásárlásba.

– Nem, ez nem sima nagybevásárlás – ismerte el a magas, körszakállas fiatalember a budaörsi hipermarketben, miközben a bevásárlókocsijában sorakozó több karton lisztet és tucatnyi zacskó rizst vette lajstromba. – Nagy a család, és úgy gondoltuk, jobb óvintézkedéseket tenni. Szavaiból kiderült, hogy az óvintézkedéseket alaposan megtervezték. A drogériában és patikában úgy 50 ezer forintért vásároltak már multivitamint, immunerősítőt az idősebbeknek, tápszert, pelenkát a kicsinek, és persze fertőtlenítőszereket minden mennyiségben. Ezután tért be a hipermarketbe, hogy az élelmiszerkészleteket is feltöltse. Itt viszont szerda este már szinte teljesen üres polcokat talált a tartós élelmiszerek részlegén. Amikor arról kérdeztük, miért döntöttek az óvintézkedések mellett, rövid ideig gondolkodott csak. – Nem is a vírustól félünk elsősorban, hanem attól, hogy ha lesz majd magyar beteg is, akkor kitörhet a pánik, és mindent felvásárolnak az emberek – mondta, majd kényszeredetten elmosolyodott. – Ez persze furán hangozhatott, hiszen én is épp felvásárlásban vagyok.



Kicsit odébb harmincas éveiben járó pár pakolt egyszerre két bevásárlókocsit. Ők sem titkolták, a vírus miatt döntöttek úgy, hogy feltöltik készleteiket. Főleg rizst, lisztet vásároltak, de tisztítószer, WC-papír, zsebkendő is jócskán került kocsijukba. A férfi – aki biológus végzettségű – azt mondta, nem fél, de jobb a biztonság: „Ha a vírus bent van az Unió területén, akkor az már pont olyan, mintha az országban lenne.” A nagybevásárlásukat ők elsősorban azzal indokolták: ha itt lesz a vírus, akkor a fertőzésveszély miatt kerülni kell majd a tömeget. Másodsorban pedig készülnek arra is: ha élelmiszerhiány alakulna ki, akkor az egekbe szöknek majd az árak, ők pedig nem fognak a nyerészkedőknek profitot biztosítani.



– Találtam egy doboz tésztát, hozd a kocsit! – szólt oda egy tréningruhás férfi a párjának. A kocsiban már ott volt egy karton sós keksz is. Amikor megkérdeztük, hogy az esetleges járványra készülnek-e, elbizonytalanodott: – Valójában magunk sem tudjuk. Merthogy ettől a járványtól nem igazán félünk, többen halnak meg más betegségben vagy balesetben. De ömlik ránk a sok hír, ami előbb utóbb mindenkit bepörget majd. Akkor aztán pedig már tényleg lesz mitől félni, mert nem lesz áru. Őrület ez az egész! – magyarázta egyre indulatosabban a férfi. Aztán bevágta a nagy doboz tésztát a kocsiba.