Bizonytalan jövő vár a következő generációkra

A szisztéma leleplezése egy szlovákiai újságíró életébe került.

Szlovákia keleti részén a gazdák teljesen tehetetlenek az olasz maffiával, illetve az uniós agrártámogatásra vadászó, kormány közeli vállalkozókkal szemben, írja a Neue Zürcher Zeitung . A meggyilkolt újságíró két éve éppen az ágazatban tapasztalható korrupció ügyében nyomozott, ám ez az életébe került. Jan Kuciak kiderítette, hogy négy olasz klán több ezer hektárt szerzett meg a gyéren lakott vidéken és annak fejében éveken át milliós uniós támogatásokat markolt fel. A cél többek közt a pénzmosás volt. A lap idézi a New York Times közelmúltban közzétett leleplezését, miszerint hasonló csalások bőven előfordulnak Magyarországon és Csehországban is. A kedvezményezettek elsődlegesen hatalom közeli üzletemberek. A helyi gazdák vezetője azt mondja, az ő tájékukon nem számítanak a törvények. Még az is előfordult, hogy több tagjukat megpróbálták erővel elűzni területeikről, de a szubvenciókra áhítozó vállalkozók legtöbbször a jogi utat választják. Igaz, ebbe a termelők szerint időnként az is beletartozik, hogy megveszik a bírákat. A helyzetet bonyolítja, hogy sokszor zavarosak a tulajdonviszonyok, a parasztok javarésze már idős, nem akar a földdel foglalkozni. Ily módon az ország többnyire külföldről hozza be az élelmiszert, azt viszont külföldön dolgoztatja fel, amit odahaza megtermel. Az urambátyám-rendszer kialakulásában nagy része van a hatalmon lévő Smernek, amely kidolgozta a rendszert az uniós pénzek elosztására. Főként olyan vállalkozások profitáltak belőle, amelyeket jó viszony fűz a kormányhoz. Köztük van a cseh miniszterelnök, Babis Agrofertje is, amely csak két éve 70 millió eurónyi EU-szubvencióhoz jutott. A visszaélések persze csak jelzik a gondokat, az okok másutt rejlenek. De a hatalom láthatólag nagyon nem szeretné feltárni a tényleges viszonyokat. A már említett parasztvezér viszont az elit bírálata mellett nacionalista húrokat penget, amikor arról beszél, hogy nem szabad kiárulni a termőterületeket, a levegőt és a vizet külföldieknek, mert akkor vége a szlovák államnak. Ennél jobban nem lehet leírni a tehetetlenséget.