Trump, Kövér vagy ki a fene akarja kiradírozni azt az elvet, ami megakadályozza a diktatúra előretörését (szavazás)

És a Miniszterelnökség vezetője a vírushelyzetről is ejtett pár szót.

A főpolgármester felelőssége, hogy betartsa ígéretét a 3-as metró klimatizálásáról, jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely emlékeztetett: a Fidesz-frakció előterjesztett erről a kérdésről egy javaslatot, de a Fővárosi Közgyűlés többsége leszavazta. (Arról szót sem ejtett, hogy - Tarlós István szíves közlése szerint Budapestnek azért kellett orosz metrókocsikat beszereznie, mivel a kabinet nem adott bankgaranciát új, nem a Metrovagonmas által gyártott szerelvények vásárlására. És az sem zavarta, hogy "Moszkva metrói" majdnem ugyanannyiba kerültek, amennyiért korszerű szerelvényeket is be lehetett volna szerezni.) Gulyás Gergely még egy fővárosi ügyre tért ki, a Szabad Tér Színház esetéről azt mondta: számukra az a megoldás elfogadható, amely Bán Teodórának is az. Van egy szakmai bizottsági javaslat, amely egyhangú volt, és a bizottság művész tagjainak hozzáértését, pártatlanságát az ellenzék részéről sem érte kritika - közölte. Hozzáfűzte: ezért a főpolgármesternek választ kell adnia, miért veszi semmibe ezt az egyértelmű véleményt. Emlékeztetőül: a főváros vezetése azt javasolja, a Szabad Tér Színház (amit eddig Bán vezetett) két játszóhelyét, a Margitszigeti Szabadtéri Színpadot és Városmajori Szabadtéri Színpadot a jövőben két önálló cég irányítsa. A közgyűlés által megszavazott kettős ügyvezetést nem tudom elfogadni – mondta lapunknak Bán Teodóra, eddigi ügyvezetője. Amennyiben két önálló cég irányítaná a Margitszigeti Szabadtéri Színpadot és Városmajori Szabadtéri Színpadot, akkor a margitszigeti helyszín irányítását vállalom – tette hozzá. Tovább szeretné, ha hat hónappal meghosszabbítanák a március elsején lejáró mandátumát, hogy a mostani nyári szezont, amit előkészített, még az eredeti tervek szerint le tudja bonyolítani.

Rapid módon, átmeneti sittel

A börtönbizniszre, a bűnözőkre és cigányokra (mint állami pénzeket igazságtalanul megszerző egyénekre) fókuszáló nemzeti konzultáció egyik témáját is érintette Gulyás. Az "össznépi kutakodás" ugyanis részben arra kíváncsi, fizessen-e az állam kártérítést a rossz körülmények között tartott raboknak. A kabinet mindenesetre megelőlegezte népítéletet, és azt javasolta a parlamentnek függessze fel a kártérítések kiutalását. Illetve a kormány enyhítené a börtön zsúfoltságát (a jelenlegi telítettség 115 százalékos), jelentette be Gulyás Gergely, így 30 milliárd forintot biztosít a célra a Belügyminisztériumnak. Az, hogy lassan egy évtizede nem sikerül három új börtönt építeni, a Miniszterelnökség vezetőjét nem téríti el szándékától, szerinte a pénzből akár ideiglenes büntetés-végrehajtási intézmények is létrehozhatók, a mobilbörtön fogalma Magyarországon kívül is ismert.

Hétből egy se

A közvéleményt leginkább érdeklő kérdésben Gulyás viszont jó hírrel szolgálhatott: továbbra sincs koronavírusos megbetegedés Magyarországon, éjjel is érkezett hét minta, de egyelőre nincs pozitív eredmény. Elmondta: 1 millió 200 ezer szájmaszk ma is rendelkezésre áll, ezeknek a gyógyszertárakba eljuttatásáról gondoskodnak, valamint napi 25 ezer maszkot készítenek. Hiány tehát nincs, de mivel sokan vásároltak maszkot az utóbbi időben, előállhat olyan helyzet, hogy nem lehet kapni néhány helyen.