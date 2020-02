Koronavírus: alaposan megritkította olaszországi járatait a Wizz Air

Menczer Tamás feltételes módban megdorgálta azokat a honfitársait csütörtökön, akik a közösségi médiában panaszkodnak hogylétükről, ahelyett, hogy a külügy segítségét kérnék.

"A munkánk során arra jutottunk" - kezdett csütörtöki sajtótájékoztatójába Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára -, hogy "a lombardiai tartományban lévő, karantén sújtotta terület egy fontos terület az áruforgalmazás szempontjából". A felfedezés kapcsán két felhívást fogalmaztak meg a kamionsofőröknek, amiket a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének segítségével kívánnak eljuttatni az érintettekhez:

amennyiben egy fuvaros kollégája járt bármilyen észak-olasz területen, és lázas, köhög, rossz a közérzete, akkor azonnal jelezze ezt az egyesületnek, a háziorvosának, vagy a Nemzeti Népegészségügyi Központ zöld számán; illetve

nem csak a fuvarosoktól, hanem mindenkitől azt kéri a külügy, hogy ha érintett országba utazik, akkor regisztráljon konzuli védelemért.

A regisztráció nem bevett szokás, de most felértékelődött, segítségével pedig gyorsabban tudják felvenni a kapcsolatot a külföldön tartózkodó magyarokkal. A Konzuli Szolgálat honlapján van erre lehetőség. Az oldalon könnyen megtalálható a 24 órában hívható call center száma, az országonkénti utazási tanácsok, valamint a milánói és római ügyeleti telefonszám is.

A Japánban megbetegedett magyarról Menczer azt nyilatkozta, továbbra is kórházban van, és jelenleg a második vizsgálat eredményére vár. Azóta a másik két, ott dolgozó magyart is leszállították a Diamond Princess szállodahajóról, negatív teszteredménnyel karanténszálláson helyezték el őket. Ott újabb két hét elkülönítés vár rájuk.



A lezárt olasz területen rekedt magyar kamionosról azt mondta az államtitkár, hogy továbbra is jól van, jó kedélyű, ellátása pedig biztosított.

Tenerifére rátérve az államtitkár most már pontos számot közölt: öt magyar van a karantén alá vont szállodában. Egy három és egy két fős családról van szó, előbbiben kiskorú gyerek is van, utóbbi pedig egy idős házaspár. Ők gyógyszereket szednek, ezek utánpótlásáról a külügy gondoskodik. Menczer leszögezte:



az a helyzet nem fordulhat elő, hogy magyar állampolgár fontos gyógyszer nélkül marad.

Spanyol részről felmerült, hogy a más országok állampolgárai esetleg elhagyhatják a szállodát, ha hazajuttatásukról gondoskodik hazájuk, folytatta Menczer. Ha ezt a megoldást kell választani, hazahozza őket a kormány.

Ami Kínát illeti, ott jelenleg 175 magyar van, 20-an a legfertőzöttebb területeken, mindannyian jól vannak. Dél-Koreában a konzuli regisztráció alapján 35 magyar állampolgár van.



Az államtitkár végül arra is kitért, hogy ha valaki nem kér segítséget, azt is tiszteletben tartják. Majd megfordítva is elismételte: segíteni csak annak tudnak, aki kér segítséget. Aki pedig a közösségi médiában panaszkodik, az nekik is tud szólni - dorgálta meg feltételes módban a külföldre utazó honfitársait Menczer.