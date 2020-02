Öltözzünk melegen, viharos szél, eső és havazás is jöhet pénteken

A Dunántúlon 100 kilométer/órás széllökések várhatóak, a hegyvidéki tájakon öt centiméternél vastagabb hóréteg is kialakulhat.

Többfelé viharos szél, zivatar, néhol havazás miatt adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) péntekre. A viharos szél veszélye miatt másodfokú figyelmeztetést adtak ki Budapestre, Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas és Veszprém megyére. Baranya, Csongrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Az OMSZ Magyar Távirati Irodának elküldött prognózisa szerint csütörtök este a Kisalföldön néhol már óránkénti 70 kilométer körüli széllökések lehetnek. A péntek reggeli óráktól egyre nagyobb területen lesz viharos a szél. A Dunántúlon és a középső országrészben 80-100 kilométer/óra közötti lökések is előfordulhatnak. Estére megszűnnek a viharos lökések. Kitértek arra is, hogy péntekre virradóra egyre többfelé várható csapadék, az Északi-középhegység és az Alföld északi felén jobbára havazás (tapadó hó) formájában. Öt centiméter feletti hórétegre a hegyvidéki tájakon lehet számítani. A Dunántúlon és a Dél-Alföldön néhol zivatar is kialakulhat, amelyhez szintén társulhat 80 kilométer/órát meghaladó szélroham. A havazás veszélye miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. Zivatarveszély miatt pedig Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyére adtak ki ugyancsak elsőfokú jelzést.