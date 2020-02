Plácido Domingo visszalépett madridi fellépéseitől

Fiatal alkotók üvegtárgyai és festményei felelgetnek egymásra a szentendrei MANK Galériában. A párbeszéd túlmutat a munkák szépségén.

Üveg-Tér-Kép. Beszédes címmel nyílt kiállítás Szentendrén a legújabb alkotói tendenciákat, a kortárs üvegművészet és képzőművészet, valamint fények és színek kapcsolódási pontjait fókuszba állítva. A kortárs iparművészetre nyitott MANK Galéria az előző év ékszerkiállítását követően ezúttal az üvegművészet innovatív technikai sokszínűségét, friss látásmódját mutatja be. A tárlatra a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület (FISE) és a Magyar Üvegművészeti Társaság negyven év alatti tagjait kérték fel, s az ő munkáikhoz kapcsolódva kortárs képzőművészek alkotásait párosították, rendhagyó vizuális párbeszédet megnyitva a kiállítótérben. – Olyan alkotókat hívtunk meg, akik technikailag hasonló módszereket alkalmaznak, mint az üvegművészek. Számos üvegtárgy van, amely több rétegből áll össze, ahogy ez a festővásznon is megfigyelhető. S miként a képeknél is fontos szempont a fénykezelés, úgy az üveg természetéből adódóan szintén más és más arcát mutatja fény hatására – mondta lapunknak Sipos Tünde művészettörténész, a kiállítás kurátora. Szemrevaló ékszerek, használati eszközök és dísztárgyak egyaránt helyet kaptak a tárlaton, amelyre az üvegmunkák szépsége, vagy a törékeny anyag hibátlan kidolgozottságáról tanúskodó példák miatt is érdemes lehet ellátogatni. Míg az első térben inkább iparművészeti jellegű darabok szerepelnek, addig a nagyteremben szépművészeti, képzőművészeti igénnyel készült alkotások – ismertette a kurátor. Hozzátette, bár néhány esetben a művek összetettebb tartalmi elemeket is hordozhatnak, időnként az értelmezés meglehetősen egyszerű: szimbolikus üzenek, motívumok, a színek hangulata mentén lehet őket dekódolni. Sipos Tünde szerint ugyanakkor már az is elegendő, ha az egyes tárgyak dekorativitásukkal vagy technikai bravúrjaikkal érzelmet váltanak ki a látogatóból. Érdemes hosszabban elidőzni a kiállított munkák között, mivel a tágas, természetes fényviszonyoknak teret adó helyszín a legapróbb elemeket is hangsúlyossá teszi. S izgalmas lehet az egyes munkákat a párosítások felől megközelíteni, ahogy arra a kurátor is rávilágított. Domokos Berta lazúros festményei, valamint Bősze Eszter hullámos tömbszobra a víz témáját közelítik meg, akárcsak Bánó Rita Bárdhal című munkája, amely a fénytörés és az áttetszőség kérdéseivel foglalkozik. Martin Henrik bolygós festményei és Budai Zsolt János robotokat formázó szobrai sci-fi tematikát teremtenek, míg Virág Hajnalka videójátékok inspirálta munkái a fényviszonyokat és a térérzékelést hozzák játékba. Mátrai Erik színspektrumokat bemutató festményei Dimény Luca Illúzió című, kocka üvegtárgyával lépnek kapcsolatba, s ha jó időben érkezünk, utóbbinál a falra kivetülő ellipszis formájú árnyékot is elcsíphetjük. Szintén feltűnő a kötelék Ábel Tamás sokszínű, inverz alkotása, és Benczúr Emese fényes jövőt (Bright Future) előrevetítő képe között, amely a galéria teljes terét beragyogja. A két művészeti ágban rejlő további lehetőségekre is utalva és azt sugallva, ez a kiállítás talán csak ízelítő. Infó: Üveg-Tér-Kép Mank Galéria, Szentendre Nyitva: március 4-ig Kurátor: Sipos Tünde művészettörténész.