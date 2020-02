Tüntetést jelentettek be a NAT bevezetése ellen március 15-ére

Péntek délután a Diákparlament élőképes tiltakozó akciót tartott Budapesten, a Hősök terén.

Több tucat egyházi iskola mintegy ezer tanára tett közzé állásfoglalást a budapesti Piarista Gimnázium weboldalán, amelyben a magyar oktatás „régóta elhúzódó, súlyos válságára”, valamint a január 31-én bemutatott új Nemzeti alaptantervvel (NAT) kapcsolatos aggodalmaikra hívják fel a figyelmet. Véleményük szerint a NAT és a hozzá kapcsolódó új kerettantervek nem segítik, hanem akadályozzák a magyar oktatás megújulását. A nyilvánosság elől elzártan, az Orbán-kormány szája íze szerint átdolgozott alaptanterv bevezetése ellen így már több mint ötven iskola pedagógusai, több tucat szakmai szervezet és egyetemi oktató emelte fel a hangját. A témában indult petíciót pedig már mintegy 25 ezren írták alá. Péntek délután a Diákparlament élőképes tiltakozó akciót is tartott Budapesten, a Hősök terén, ahol március 15-ére tüntetést jelentettek be. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) úgy reagált: a tiltakozást generálók tantestületeket osztanak meg, ami „tudatos aknamunka, egyúttal választási célú adatgyűjtés”. A szakminisztérium állítja, a NAT ellen szakmai alapon tiltakozó pedagógusokat Gyurcsány Ferenc ex-kormányfő „gépezete” listázza. Az egyházi iskolák tanárainak állásfoglalásától a Piarista Rend, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyar Református Egyház hivatalos képviselői is elhatárolódtak. A hvg.hu úgy tudja, a kormányzat telefonon kérte számon az egyházi vezetőket a NAT-ot bíráló levél miatt.