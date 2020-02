Kim Dzsong Un: Le kell zárni minden csatornát égen és földön, melyen bekerülhet a kórokozó

Aggasztó beszámolókat hallott az EU-s pénzek szabálytalan csehországi felhasználásáról az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságának hatfős küldöttsége, amely csütörtökön és pénteken Prágában tájékozódott a felzárkóztatásra és a mezőgazdaságra szánt EU-s források elköltéséről.

A delegáció kormányzati szereplőkkel, a civil társadalom képviselőivel, gazdákkal és oknyomozó újságírókkal találkozott. A tervekkel ellentétben sem a kormányfő, sem a mezőgazdasági miniszter nem fogadta az EP-képviselőket. Azt üzenték a vendégeknek, hogy semmi dolguk velük. Az uniós képviselő-testület az utóbbi egy-két évben többször hangot adott aggályainak amiatt, hogy a brüsszeli pénzek java oligarchák, illetve vezető politikusok zsebében landol Csehországban. Sajtóhírek szerint az Európai Bizottság tavaly megállapította: Andrej Babiš miniszterelnök tevékenységével összeférhetetlen, hogy az általa alapított Agrofert cégcsoport az uniós támogatások egyik legnagyobb haszonélvezője. A Prágába látogatott EP-képviselőknek újságírók és mezőgazdasági termelők is arról beszéltek, hogy a kis- és középvállalkozások helyett óriáscégek nyúlják le a brüsszeli pénzeket, és sokszor kideríthetetlen, hogy kik a kedvezményezett természetes személyek. A szakbizottsági küldöttségnek tagja volt Rónai Sándor, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője, aki végig úgy érezte, hogy “időutazáson” vesz részt: “A csehországi rendszer az orbáni replikája. Újságírók, civilek elbeszéléseiből nagyjából ugyanaz a kép rajzolódott ki előttem, mint Magyarországon. Még nem épült ki a rendszer teljesen, de láthatóan van rá igyekezet. Andrej Babiš az orbáni úton halad, egyetlen érdemi különbséggel: a cseh kormányfő mindent a kezében tart, nincsenek milliárdos családtagjai, barátai. Legalábbis egyelőre” — nyilatkozta a DK-s politikus a Népszavának. A prágai látogatás is meggyőzte az EP-képviselőket arról, hogy szükség van az uniós források és a jogállam tiszteletben tartásának összekapcsolására a jövőre kezdődő uniós keretköltségvetésben. Az Európai Néppárthoz tartozó Monika Hohlmeier, delegációvezető, szakbizottsági elnök ezt külön is hangsúlyozta a vizitet záró sajtótájékoztatóján. Közölte azt is, hogy a szakbizottság folytatja az adatgyűjtést, és a tudomására jutó visszásságokról tájékoztatni fogja az illetékes hatóságokat. A tényfeltáró látogatás tapasztalatait beépítik a cseh miniszterelnök összeférhetetlenségét taglaló EP állásfoglalásba, amelyet várhatóan márciusban fog elfogadni a parlament.