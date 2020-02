Gólyák kerültek migráns-pánik célkeresztjébe Somogyban, leszedetnék egy falu egyetlen fészkét

Alaptalanul félnek attól, hogy a madarak koronavírussal fertőzik meg a gyerekeket.



"A falu egyetlen gólyafészke a játszótér közelében van, amit jó lenne most mielőbb leszedni, mert a hamarosan hazatérő gólyák koronavírust, vagy más fránya fertőzést hozhatnak" - ezzel keresték meg egy Somogy megyei faluból a dömösi madármentőket, írja a Sokszínű Vidék . Ijesztő, hogy az "esztelen, zsigeri pánik" hatására egy gólyafészket akar az aggódó szülő leszedetni, nyilatkozta a portálnak Márton András madármentő szakember. A somogyiaknak ezért egy részletes levélben magyarázta el:

"nem lesz a gyerekeknek semmi baja a játszótéren sem gólyától, sem fecskétől, sem más vonuló madártól".

Gólyáink, fecskéink Afrikából jönnek, nem Kínából vagy más távol-keleti országból, ahonnan a vírus a jelenlegi ismeretek szerint elindult. A madarak útja hosszú hetekig tart, így ha bármelyik meg is betegedne útközben bármilyen betegségben, akkor legyengülve esélye sincs hazajutni és útja közben elpusztul. Az új koronavírus lappangási ideje is messze rövidebb, mint az ő vonulási idejük - részletezte a szakember. Hozzáfűzte:



olyan esetről, hogy gólyától, vagy fecskétől betegséget kapott volna az ember, még nem hallott.

Ugyanakkor lehet, hogy mások mások fejében is megfordul hasonló, és rosszabb esetben akár az is előfordulhat, hogy az aggódó ember nem kérdez, csak leveri a fészket, netán csúzlival, puskával fogadja a hazatérő vonuló madarakat. Márton szerint kár lenne ilyenért, mert azon felül, hogy embertelen, erkölcstelen és törvénytelen dolog ilyet tenni, összességében indokolatlan is.