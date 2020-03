Azt kéri az evangélikus egyház, hogy kerüljék a hívek a testi kontaktust az istentiszteleteken

A Momentum és az MSZP külön jelöltet indított.

Időközi önkormányzati választást tartanak Angyalföldön, miután az október 13-án megválasztott Kerpel-Fronius Gábor lemondott képviselői mandátumáról főpolgármester-helyettesi megbízása miatt.e A főváros XIII. kerületében hosszú évek óta az MSZP jelöltjei kapták a legtöbb voksot, Tóth Józsefet tavaly októberben a választók a többi jelölttel szemben hatalmas különbséggel választották újra polgármesterré. A politikus a szavazatok 81,89 százalékát kapta. Az önkormányzati választást követően azonban a kerületben felbomlott az ellenzéki összefogás , a pártok Facebookon kezdtek egymásnak üzengetni, majd bejelentették, hogy külön jelöltet indított a Momentum és az MSZP is. Kerpel-Fronius akkor azt írta közösségi oldalán, hogy Tóth József polgármester és a kerületi szocialisták a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülése előtti estén erős nyomás alá helyezték őt, hogy a jelölés jogát adja át nekik. Ezt ő meg is tette, viszont a Momentum országos elnöksége felülbírálta döntését, amivel ő is egyetértett. A fiatal párt december 10-én mutatta be új jelöltjét , a 28 éves Polyák Krisztinát. Kerpel-Fronius Gábor remélte, hogy az egyesült ellenzék beáll majd Polyák Krisztina mögé. A kerületi MSZP még aznap azt válaszolta, hogy a Momentum váratlanul, egyoldalúan véget vetett a tárgyalásoknak, és nem tudják tárgyalásos úton rendezni a helyzetet. Ezután a szocialisták is bemutatták saját jelöltjüket, a 28 éves Vaju Viktóriát, aki a Lokálpatrióta Egyesület tagja. Eszerint vasárnap az alábbi jelöltekre szavazhatnak a választók a XIII. kerületben: