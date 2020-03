Tízévesen izgalmasabb a gengszternagyi, mint a három kismalac – Interjú a Bábszínház új vezetőjével

Negyvenedik alkalommal rendezik meg április 3-tól a Budapesti Tavaszi Fesztivált. A sorozatot a főszervező, a Müpa mellett bonyolító cég élén Bán Teodórát, aki erre a pozícióra nem pályázott, Faix Csaba váltja. A mostani eseményeket még az előző stáb készítette elő.

Jubileumi sorozathoz érkezett az 1981-ben indult Budapesti Tavaszi Fesztivál. A szervezők gondolva az ünnepi alkalomra olyan társulatokat és művészeket is meghívtak, akik az elsőn is felléptek. Ilyen például a Győri Balett, amely a nyitó estén a Giselle című művet viszi színre Lajkó Félixszel együtt. A Fővárosi Közgyűlés a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ (BTFK) élére március 1-től Faix Csabát nevezte ki. Ő váltja Bán Teodórát és ő kerül be a sorozat operatív testületébe is helyette. A fesztivált a cég hat éve együtt szervezi a Művészetek Palotájával. Káel Csabától, az intézmény vezetőjétől megtudtuk, hogy csak jövőre kell újra tárgyalni azt a kormány és a főváros között kötött megállapodást, amely garantált összeget biztosít a Budapesti Tavaszi Fesztiválra. Ez eddig kétszer három éves megállapodást jelentett, amely sokat segített a tervezhetőségen. A jövőben a BTFK és a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft., amelyet szintén Faix Csaba vezet, egy összevont cégben folytatná a munkát. Ami a BTF klasszikus zenei eseményeit illeti, mint azt Káel Csaba a sajtótájékoztatón elmondta, az események középpontjában negyven évvel ezelőtt is a hangversenyek álltak, az egyik fő cél volt a külföldön élő magyar világnagyságok felléptetése. A zenei kínálat idén is gazdag, választani sokszor nehéz, akár két jelentős esemény is eshet egy estére. 3-án és 4-én Liszt-maraton a Nemzeti Múzeumban, ezt előlegezendő játszotta a zeneszerző műveit Ránki Fülöp a beharangozó eseményen. És szintén 4-én vezényli ismét nálunk, most a Zeneakadémián, Herreweghe a Máté-passiót, a legutóbbi előadást látva, és ismerve a karmester kvalitásait, tudható, a mű alighanem legjelentősebb interpretátorai érkeznek hozzánk. Ötödike szó szerint Ütős Nap lesz: a Zeneakadémia mindkét termében követi egymást a koncertek sorozata, amelynek főszereplői az ütőhangszerek, illetve magyar és nemzetközi művészeik. Szergej Nakarjakov is járt már nálunk, személyében a trombita világhírű megszólaltatóját köszönthetjük 7-én, szintén a Zeneakadémián. Másik meghatározó alakja a historikus zenei mozgalomnak, Ton Koopman is eljön hozzánk sokadszorra, viszonylag ritkán játszott művet, Handel Feltámadás-oratóriumát hozza el a Müpába zenekarával és énekes szólistáival. De aznap 8-án, az Auert Triót hallgathatja az Óbudai Társaskörben, akinek inkább a romantika tetszik. Másnap a Vigadóban Nagy Péter és Kelemen Barnabás játszik a kamarazene kedvelőinek, a 250 éve született zeneszerzőóriás, Beethoven hegedűszonátáiból. Igazi szenzáció, hogy 10-én a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben magyarországi premier lesz: Kurtág A játszma vége című operájának előadására kerül sor, az énekesek, a karmester, a rendező azonos világbemutatón, a Scalában bemutatkozott gárdával. Kurtág György nem tudott a milánói előadásra elutazni, most itt Pesten ott lesz a Müpában. A zongoraművész Ji tavaly is járt a fesztiválon, most ő is Beethoven szonátáit hozza 13-án a Zeneakadémiára. A legkiválóbb magyar régizenei előadók sem maradnak ki a sorból, ők Bach másik hatalmas remekét, a h-moll misét szólaltatják meg Vashegyi György vezényletével 17-én, a Szent István bazilikában. A fesztivál záróeseménye új helyszínen, a Rákóczi téri vásárcsarnokban lesz, ahol a Máriák városa címmel készül Miklósa Erika és Novák Péter új bemutatóra.