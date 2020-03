Tovább nőtt Orbán Ráhel és Mészáros Beatrix befolyása

Milánóban tanulnak, onnan indultak egy kis közép-európai utazásra.

Magyarországon is járt az elmúlt napokban az a két fiatal diáklány, akinél koronavírust mutattak ki a cseh laboratóriumi vizsgálatok. Az észak-olaszországi Milánóban tanuló amerikai és ecuadori egyetemista február 24-én érkezett Milánóból Bécsbe, ahol szállodában laktak. Onnan később Budapestre utaztak, majd Brünnön keresztül Prágába, ahol az Airbnb-rendszeren keresztül foglaltak szállást. Az amerikai nőnél a vasárnapi első teszt, az ecuadorinák pedig a megismételt laboratóriumi vizsgálat mutatta ki a koronavírust - jelentette be kedden Zdenka Jágrová, a prágai tisztiorvosi intézet igazgatója. "Bécset és a magyar felet már tájékoztattuk az esetről" - tette hozzá. Magyarországon a hivatalos tájékoztatás szerint még nincs igazolt koronavírusos megbetegedés , de minden szakember szerint csak idő kérdése, mikor jelenik meg nálunk is a vírus.