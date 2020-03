Domborművet állítana Wichmann Tamás emlékére a főváros és Erzsébetváros

A „Wichmann kocsma” épületének tulajdonosát is bevonva megkezdték az előkészítési feladatokat.

Budapest Főváros Önkormányzata és Erzsébetváros Önkormányzata kezdeményezi, hogy domborművet kapjon Wichmann Tamás a VII. kerületi Kazinczy utcában - jelentette be Gy. Németh Erzsébet humán területekért felelős főpolgármester-helyettes Facebook-oldalán. Wichmann Tamás, a kilencszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok és kétszeres olimpiai ezüstérmes kenus, az 1970-es évek Magyarországának egyik legnépszerűbb sportolója 2020. február 12-én hunyt el hosszan tartó, súlyos betegség után, 72 éves korában. Gy. Németh Erzsébet azt írta, hogy a magyar sportéletet és sporttársadalmat pótolhatatlan veszteség érte, hiszen Wichmann Tamás személyében nemcsak minden idők egyik legsikeresebb sportolóját temetjük ma el, hanem egymást követő nemzedékek példaképét, a budapesti társadalom egyik állandó és elismert alakját.

„Bátran kijelenthetjük, hogy Wichmann Tamásnak és emlékezetének Budapest terében helye van, személyiségének jelenvalóságát fent kell tartanunk. Ennek érdekében Budapest Főváros Önkormányzata és Erzsébetváros Önkormányzata kezdeményezi, hogy az úgynevezett „Wichmann kocsma” épületének falán dombormű kerüljön elkészítésre Wichmann Tamás emlékére” - írta a főpolgármester-helyettes.

Hozzátette, hogy számítanak az MTK és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség közreműködésére is. Közölte azt is, hogy a „Wichmann kocsma” épületének tulajdonosát is bevonva, az érintett önkormányzatok kedden megkezdték az előkészítési feladatokat.