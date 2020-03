Szlovák választások: bejelentette lemondását az MKP elnöksége

A pártban várható tisztújításig a parlamenti választásokon az MKP színeiben legtöbb preferenciaszavazatot szerző kilenc jelölt látja el a párt ügyvivő elnökségét.

Lemondott a szlovákiai Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöksége, miután a szombati parlamenti választáson nem jutott be a szlovák parlamentbe a Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) néven indított közös felvidéki lista, amelynek az MKP volt a legerősebb szereplője – közölte az MTI-vel kedden a párt sajtóosztálya.



„A Magyar Közösség Pártja Országos Elnöksége, vállalva a politikai felelősséget a parlamenti választásokon elért eredményért, egyhangúlag lemondott, továbbá jóváhagyta az ügyvivő elnökség tagjait” – írták közleményükben.

Kifejtették: a pártban várható tisztújításig a parlamenti választásokon az MKP színeiben legtöbb preferenciaszavazatot szerző kilenc jelölt látja el a párt ügyvivő elnökségét. A párt áprilisra tervezett országos kongresszusáig az MKP Országos Tanácsának jelenlegi elnöke, Őry Péter tölti be az országos fórumokat előkészítő koordinátori szerepet. Az MKP leköszönő elnöksége a hétfő esti órákban tartott ülésén döntött arról is, hogy a Most-Híd szlovák-magyar vegyespárttal csak azt követően ülnek le egyeztetni, ha már mindkét párt országos szerveiben lezajlott a tisztújítási folyamat. A szombati voksoláson az MKÖ a voksok 4,1 százalékát szerezte meg, és így kívül rekedt a pozsonyi törvényhozáson. Nem jutott be a parlamentbe a Most-Híd sem, ők a voksok 2,05 százalékát szerezték meg. Erre az eredményre reagálva – amely kevesebb mint egyharmada a négy évvel korábbinak – Bugár Béla, a Most-Híd elnöke már vasárnap lemondott posztjáról. Az új szlovák parlamentbe a szombaton tartott választáson hat párt jutott be. Az első helyen a jobboldali Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) végzett 25 százalékos eredménnyel, megelőzve a távozó kormány legerősebb pártját, a Robert Fico vezette, Irány – Szociáldemokráciát (Smer-SD), amely a szavazatok 18,29 százalékát szerezte meg.