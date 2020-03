Felszínre tart az alagút – Teljesen újratervezik a belváros szívét

Meghökkentő ötlet született a Lánchíd felújítási költségének lefaragására: elhagynák a pesti hídfő villamos-alagútjának drága felújítását és a felszínre vinnék a pályát.

Az eredeti elképzelések szerint a Lánchíd felújításával egyidőben végezték volna el a Váralagút és a kapcsolódó közterületek, a Clark Ádám tér és a Széchenyi tér, valamint a 2-es villamos pesti hídfő alatt átvezető alagútjának rekonstrukcióját is. Csakhogy a felújításra még az előző városvezetés által kiírt tenderre beérkező ajánlatok messze meghaladták a főváros rendelkezésére álló keretet, így a közbeszerzést eredménytelennek nyilvánították. Karácsony Gergely főpolgármester megpróbált plusz forrásokat kisajtolni a kormánytól, de Orbán Viktor kabinetje nem volt hajlandó kipótolni a büdzsét. Így nem maradt más, mint a költségek csökkentése. Elsőként a Váralagút rekonstrukcióját törölték, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) legutóbbi ülésén pedig felmerült a pesti hídfő alatti villamosátjáró megszüntetése. A 2-es villamos pályáját a Kossuth tér mintájára felvinnék a Széchenyi István térre. Ezzel egyes számítások szerint sokat spórolhatnának, mert megúszhatnák a mostani villamos-alagút sokba kerülő átalakítását, felújítását.

A vágányok az első elképzelések szerint az Eötvös tér után a kanyarodnának fel a Belügyminisztérium elé, majd a Gresham palota és az egykori spenótházból lett luxusirodaház előtt elhaladva a Magyar Tudományos Akadémia tömbjéhez kanyarodva csatlakozna a korábbi pályához. A villamos alagutat betemetnék vagy átengednék a gyalogosoknak. A közúti alagutat egyelőre nem érintené a változás, de később a rakpartok sétálóvá alakításakor az is megszűnhetne. Az Akadémia előtti parkoló felszámolása már a korábbi tervekben is szerepelt. Az viszont nem túl szerencsés, hogy a Széchenyi térre kanyarodó villamospálya keresztezné a Lánchídról lehajtó autókat, még inkább lelassítva az átkelő forgalmát. Mindez persze nem lenne gond, ha a hidat a városvezetés felvetése szerint gyalogosátkelővé alakítanák. A kormány közvetlen gyalogos kapcsolatot szeretne Kossuth a Széchenyi tér között. Balogh Samu, Karácsony Gergely főpolgármester kabinetfőnöke a Népszavának megerősítette, hogy az FKT ülésén tárgyaltak a 2-es villamos felszíni elvezetéséről. Egyelőre csak arról döntöttek, hogy megvizsgálják az elképzelést. Ha kivitelezhető és valóban jelentős összeg takarítható meg az alagút elhagyásával, akkor Balogh Samu szerint ez támogatható, hiszen illeszkedik a forgalomcsillapított, gyalogosbarát városvízióba, amit a városvezetés követ. Nagy kérdés, hogy a téren kialakított villamospálya valóban olcsóbban kihozható-a az alagút felújításánál, amelynek összegét korábban 8-10 milliárd forintra becsülték. A helyzetet bonyolítja, hogy a Széchenyi tér alatt húzódik egy nagy nyomású vízvezeték, amelyet a híd és az alagút átépítésekor át akartak helyezni a rakpartra, hogy legyen hely a szálló mélygarázsának bővítésére. A vezeték áthelyezésének költsége az eredeti elképzelések szerint a hídfelújítás büdzséjét terhelte volna, de most ez is kikerülhetne belőle. A kormány eredetileg 7 milliárd forintot adott a rekonstrukcióra, de a Lánchíd járdaszélesítésének elmaradása miatt tavaly tavasszal egymilliárddal csökkentette a projekt támogatását. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Tarlós István akkori főpolgármester nem sokkal később bejelentette, hogy a pénzt a híd körüli közterekre költenék. Szeptemberben ki is jött egy új kormányhatározat, amelybe a Clark Ádám, és a Széchenyi teret, valamint a József Attila utca felújítsa mellé bekerült a Vigadó tér előtti alsó rakpart feletti terasz kialakítása. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) meg is rendelt egy szakértői vizsgálatot a teraszra, majd nyáron kiírt egy tendert közterek rekonstrukciójára. A 236 millió forintos megbízást a Főmterv-Korzó Tervezési Stúdió nyerte. A szerződést idén februárban írták alá. Mindkét építésziroda dolgozott már a területre vonatkozó terveken. A Főmtervnek érvényes 237 millió forintos szerződése van a 2-es villamosvonal Lánchíd pesti aluljáró, viadukt, Haller utcai deltavágány szakaszainak tervezésére, a Korzó pedig megnyerte a pesti Duna-part rendezésére öt évvel ezelőtt kiírt Rak-Park pályázatot.