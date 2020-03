Bojan harca a démonokkal – Megtanulta újra élvezni a focit

Björn Borg, John McEnroe, Goran Ivanisevic, Pat Cash, Guillermo Vilas és Thomas Muster – ők már mind megfordultak Papp László Sportarénában. A 12500 néző befogadására is képes sportarénában 2008-ban alakítottak ki először teniszpályát, amikor Taróczy Balázs Magyarországra hozta az akkor Tour of Champions néven futó szenior sorozat egyik állomását. Tizenkét éve óriási sztárparádét láthatott a közönség, de azóta megfordult hazánkban Dominic Thiem, Ernests Gulbis, Richard Gasquet, David Ferrer és Jo-Wilfried Tsonga is.



Április 14. és 19. között ezúttal a világ legjobb női játékosai érkeznek Magyarországra, hogy összemérjék tudásukat a megújított Fed-kupa döntőjében. Az új időpont is sokkal nagyobb érdeklődést jelent a női teniszezők számára, mint az eddig megszokott év végi torna, ráadásul először rendeznek hatnapos döntőt, tizenkét csapattal.

Bár a 12 nemzet válogatottjainak végleges névsora egyelőre nem ismert, minden valószínűség szerint Budapesten pályára lép majd az ausztrál világelső, Roland Garros-címvédő Ashleigh Barty, illetve további jelenlegi három top tízes játékos: a világranglista-harmadik cseh Karolina Pliskova, a friss Australian Open-győztes amerikai Sofia Kenin, honfitársa, a 23-szoros Grand Slam-bajnok Serena Williams, valamint a svájci Belinda Bencic is. Rajtuk kívül további GS-győztes teniszezők játékára lehet számítani, mint például a spanyol Garbine Muguruza vagy a német Angelique Kerber, de érdekes találkozónak ígérkezik majd a franciák és a magyarok összecsapása is, amikor Babos Tímea párospartnere, Kristina Mladenovic ellen ragad ütőt.

Ilyen jellegű és volumenű teniszversenyt még nem tartottak a Papp László Sportarénában, amely már helyett adott kézilabda- és röplabda Európa-bajnokságnak is, és ahol például a Győri Audi ETO női kézilabdacsata többször is Bajnokok Ligája-címet ünnepelt. A létesítményben a korábbiakkal ellentétben most nem szőnyeget fektetnek le, hanem salakot szórnak le, ráadásul nem egy, hanem rögtön két teniszpályát alakítanak ki.