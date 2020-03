Utolsó útjára kísérték Wichmann Tamást

Az UEFA munkacsoportot állított fel a járvány terjedése miatt, a Borussia Dortmund pedig törölte ázsiai turnéját.

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) munkacsoportot állított fel, melynek feladata, hogy megoldást találjon a koronavírus-járvány miatti halasztásokkal átalakuló versenynaptárt érintő problémákra. Teodor Teodoridisz, a szervezet főtitkára az amszterdami UEFA-kongresszuson kedden azt mondta, a testületet hétfőn hozták létre, és már meg is kezdte a munkát. A vírus európai terjedése miatt több labdarúgó-bajnokságban is mérkőzéseket halasztottak el, a legnagyobb problémát mindez várhatóan Svájcban okozza: a helyi bajnokságot legalább március 23-ig felfüggesztették, miután a csapatok képviselői közölték, nem hajlandóak zárt kapuk mögött játszani. Svájcban több mint kéttucat fertőzöttet találtak már, emiatt az ezerfősnél nagyobb tömeget megmozgató rendezvényeket március 15-ig betiltották, ezzel is igyekezvén elejét venni a járvány terjedésének. Ennek következtében a svájci labdarúgó-bajnokság első két osztályának összes mérkőzését törölték a válogatott szünetig. Olaszországban a 25. fordulóból négy, a 26. körből pedig hat mérkőzést halasztottak el, utóbbiakat május 13-ra. Előbbieknek még nincs új időpontja. A nyári Európa-bajnokság miatt – papíron – május 14-ig minden bajnokságnak véget kell érnie.

„Tudjuk, mennyi néző szeretett volna látni minket”

Ugyancsak kedden a járvány miatt törölte nyárra tervezett ázsiai turnéját a Borussia Dortmund labdarúgócsapata.



„Sajnáljuk, hogy így kellett döntenünk, mert tudjuk, mennyi néző szeretett volna látni minket” – fogalmazott Carsten Cramer, a klub vezérigazgatója a Bild honlapján.

Arról, hogy az ázsiai körút helyett hol készül majd a Borussia a következő szezonra, később adnak tájékoztatást.



Elkötelezett a rendezéssel kapcsolatban a NOB

Hasimoto Szeiko olimpiarendezésért felelős miniszter úgy véli, elvben lehetséges, hogy a járvány miatt nem az eredeti időpontban, hanem az év későbbi szakaszában rendezzék meg a nyári tokiói játékokat. A Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal (NOB) kötött szerződésben az áll, hogy a NOB csak akkor mondhatja le az eseményt, ha az adott év végéig nincs lehetőség a megrendezésre – mondta a miniszter kedden a japán parlament ülésén.



„Ezt úgy is értelmezhetjük, hogy az esemény halasztható a 2020-as éven belül” – magyarázta Hasimoto japán NHK televíziónak nyilatkozva.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) végrehajtó bizottsága közölte: továbbra is elkötelezett amellett, hogy sikeresen meg lehet rendezni az eredetileg kiírt időpontban, azaz július 24. és augusztus 9. között a tokiói nyári ötkarikás játékokat. A nyilatkozatot azt követően tették közzé, hogy a koronavírussal kapcsolatban kialakult helyzetről tartottak tanácskozást, amelyet számos jelentés áttanulmányozása előzött meg. Már február közepén létrehoztak egy munkacsoportot, amelybe a NOB, a tokiói játékok szervezőbizottsága, a japán kormány és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) képviselői is helyet kaptak. A NOB végrehajtó bizottsága kijelentette: nagyra értékeli és támogatja azokat az eddig meghozott intézkedéseket, amelyek fontos részét képezik a játékok biztonságos megrendezését célzó tervnek. A NOB továbbra is minden sportolót arra buzdít, hogy folytassa a felkészülést a tokiói olimpiára.