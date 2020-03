A Dunántúlon napsütést, Dunán innen esőt és szelet hozhat a szerda

A kormányközeli lapnak közzé kell tennie, hogy valótlanul állították, hogy a politikus szexuálisan zaklatott egy fiatal lányt.

A közleményhez csatolták az ítéletet is. Ebből derült ki, hogy az Origo azzal védekezett, hogy csak a Riposzt cikkét szemlézték, az állítások valóságtartamának bizonyítására be is idéztették a Riposzt újságíróját. Ő azonban csak annyit tudott igazolni, hogy személyesen is beszélt a levélíróval, azt nem, hogy bármilyen módon próbált volna meggyőződni a politikussal szembeni vádak valóságtartamáról. Donáth Anna a Facebook-oldalán erre reagálva azt írta, hogy az Origónak címlapra kell tennie, hogy hazudott róla . A politikus úgy véli, hogy az ügyben eljárt újságírók egyik lapnál sem a munkájukat végezték.