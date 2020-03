Buszsofőröktől szedett bírságot a keszthelyi álparkolóőr

Néhány esetben gyanús lett a járművezetőknek a férfi, ezért nem fizettek neki, és volt, hogy egymást figyelmeztették a sofőrök.

Csalás miatt emeltek vádat egy férfi ellen, aki többségében külföldi buszsofőröket károsított meg Keszthelyen azzal, hogy parkolóőrnek adva ki magát díjat vagy bírságot szedett tőlük – közölte a Zala Megyei Főügyészség szóvivője kedden az MTI-vel. Pirger Csaba tájékoztatása szerint a 33 éves kaposvári férfi tavaly márciustól decemberig Keszthelyen, főként a Festetics-kastély környékén lévő utcákban, de a Balaton-parton is a buszsofőröktől és az autósoktól parkolási díjat, vagy a parkolójegy hiánya miatt bírságot szedett. A vádirat 15 esetet említ, amikor többségében külföldi buszvezetőktől, továbbá autósoktól vett át kétezer és tízezer forint, vagy 20 és 100 euró közötti összegeket. Olasz, holland, szlovák, belga, cseh, francia, német és kínai sofőröket tévesztett meg, amikor „parkolóőrként” pénzt követelt tőlük, ha pedig fizettek, egy szabadságengedélyek kiadására szolgáló tömbből adott át nekik „nyugtát”. Néhány esetben gyanús lett a járművezetőknek a férfi, ezért nem fizettek neki, volt, hogy egymást figyelmeztették a buszsofőrök, egy esetben pedig napközben kétszer is ugyanahhoz a buszhoz lépett oda, de a sofőr ekkor már rendőrt akart hívni. Több esetben előfordult az is, hogy nagyobb címletet vitt magával, mint amennyit kért azzal, hogy felváltja a pénzt, de ilyenkor az egész összeget eltulajdonította. A Keszthelyi Járási Ügyészség csalás miatt emelt vádat a magát parkolóőrnek kiadó férfi ellen.