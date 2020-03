Zaklatta a szomszédait egy idős asszony Somogy megyében, gondnokság alá helyezték

Indulatos viselkedésével megnehezítette a lakóközösség mindennapjait.

A Somogy Megyei Főügyészség Közjogi Szakága pert indított egy idős asszony cselekvőképességét részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezését indítványozva. A társasházban élő, betegségbelátással nem rendelkező alperes viselkedése miatt több lakó élete is megnehezült - derül ki az ügyészségi közleményből . Az egyedül élő asszony hosszabb ideje küzd pszichés megbetegedéssel, amely orvosi úton kezelhető, azonban az alperes a gyógykezelést többször visszautasította, pszichiátria kezelésen is csak alkalomszerűen jelent meg. Az asszony külső segítséget egyáltalán nem fogadott el, ezért a gyámhatóság az egészségügyi állapotát érintő helyes döntések meghozatala érdekében támogatót sem tudott kirendelni a részére. Az alperes a szükséges orvosi ellátás visszautasítása miatt a lakókörnyezetében élők mindennapjait indulatos viselkedésével megnehezítette, több szomszédjával szemben is zaklató jellegű magatartást tanúsított. Emiatt több büntetőeljárás indult ellene, de ezeket büntethetőséget kizáró ok miatt meg kellett szüntetni. A Somogy Megyei Főügyészség az alperes érdekében és a lakóközösség védelmében keresetet terjesztett elő az idős asszony gondnokság alá helyezése iránt azzal, hogy a bíróság korlátozza az alperes cselekvőképességét az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlásában.